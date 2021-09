Galicia vacuna sin cita previa y recupera el uso limitado de las barras en la hostelería

La hostelería gozará desde el próximo 15 de septiembre de un protocolo común en el que cada establecimiento dependerá de sí mismo y de las medidas sanitarias que esté dispuesto a aplicar para aumentar su aforo, independientemente del nivel de incidencia del municipio en el que esté ubicado.

“El nuevo protocolo servirá de guía en los próximos meses y no tendrá modificaciones, buscando así reforzar la seguridad sanitaria al tiempo que se establece un compromiso con la hostelería segura para consumidores y clientes”, aseguró este miércoles en rueda de prensa posterior al Comité Clínico del martes el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que indicó que el objetivo es que “ningún local tenga que cerrar por completo”.

Así, pormenorizadamente, los establecimientos hosteleros pueden situarse en dos niveles de seguridad, “según el grado de compromiso con la normativa, de meticulosidad y rigor, independientemente de dónde estén situados”, precisó el titular del Ejecutivo autonómico.

En concreto, aquellos que se incluyan dentro del tipo 1 podrán gozar de una ocupación del 50 % en el interior y del 75 % en el exterior. Y, para poder pertenecer a este nivel, tendrán que garantizar una distancia de 1,5 metros entre mesas, exponer públicamente un cartel con el aforo máximo permitido, contar con medidores de CO2 que precisen anotaciones cada cuatro horas, facilitar mascarillas al personal para que este las reponga cada cuatro horas y apuntar a todos los trabajadores a un curso de formación de dos horas en materia covid.

Por otro lado, en los establecimientos de tipo 2, es decir, aquellos que se comprometan a cumplir una serie de requisitos adicionales para disfrutar de una apertura mayor, los interiores tendrán una capacidad ampliada hasta el 75 % y los exteriores hasta el 100 %, la totalidad. Además, podrán reabrir las barras, un espacio muy demandado por el sector debido a que en nuestra comunidad y en España en general está muy extendida la cultura de consumir en el mostrador. Sin embargo, no se recuperará su uso habitual como antes de la pandemia, sino que solo estarán habilitadas para el consumo individual o en compañía de un único conviviente.

Para poder tener estas normas tendrá que garantizarse la distancia de 1,5 metros no ya entre mesas, sino entre las personas que estén sentadas en las mismas. Además, los restaurantes deberán llevar un registro de clientes. Todos los locales tendrán que contar también con medidores de CO2 de uso continuo y se les recomienda que instalen actuadores que hagan saltar el aire acondicionado de forma automática cuando el nivel de CO2 supere un máximo. Los empleados deberán contar con mascarillas FFP2, no quirúrgicas, realizar el curso de formación de dos horas y someterse a pruebas de diagnóstico cada siete o catorce días, dependiendo de la situación epidemiológica.

Por lo que respecta a los horarios, tanto en los establecimientos dentro del tipo 1 como en los del tipo 2 el horario de cierre se mantendrá en la una de la madrugada, como hasta la fecha. Y, a mayores de estos dos niveles, habría un tercero adicional con carácter excepcional para aplicar en casos extraordinarios de gravedad extrema ante el surgimiento de una situación imprevista.

Con todo, Feijóo aseguró que “no contemplamos que se dé esta posibilidad” y, por tanto, que sea preciso aplicar el tipo 3, pero “era necesario completar un protocolo amplio”. Asimismo, el presidente de la Xunta anticipó que se sigue negociando con el sector del ocio nocturno un protocolo específico que les permita recuperar la actividad a principios del mes de octubre.

DEPORTE, GIMNASIOS Y CENTROS SOCIALES. Por otro lado, gracias a la mejora de la situación epidemiológica, también se producen avances en otros ámbitos. Así, en los eventos deportivos se amplía el aforo a un 40 % en el interior y a un 60 % en exterior, con independencia del nivel de incidencia del ayuntamiento y con la excepción de que los pequeños recintos pueden ver incrementada su capacidad, estableciendo ocupaciones superiores.

En otro tipo de locales deportivos, como puede ser el caso de los gimnasios, Feijóo anticipó que también se estudiará con los representantes del sector un nuevo protocolo al estilo del aplicado en la hostelería, siendo “muy similar”. Y los centros cívicos y sociales, así como las asociaciones, podrán ver incrementada su ocupación en los ayuntamientos en nivel máximo y alto hasta el 50 %, frente al cierre total que deben respetar en estos momentos. Y en los municipios en nivel medio y bajo pasan de un 50 % de aforo a un 75 %.

EN EL MOMENTO JUSTO, NO EN AGOSTO. “Sería muy tentador haber llevado a cabo estas medidas en el mes de agosto, porque tendríamos menos tensión con la hostelería”, aseguró Feijóo, quien también reiteró que todo habría sido más fácil si el TSXG no hubiese tumbado el ‘certificado covid’, “pero no elegimos el momento en el que tomamos las decisiones, aunque sí tomamos las decisiones que creemos más convenientes en cada momento”.

Por ello, con más del 75 por ciento de inmunizados y “un descenso notable” en el número de turistas y viajeros que llegan de otros lugares de España debido a la incorporación masiva al trabajo y al estudio, ahora es posible abrir más la mano, siempre bajo la premisa de ‘Galicia como destino seguro’.

PREGUNTAS POR CONTESTAR. Finalmente, el titular autonómico realizó un llamamiento para no dar todavía la situación por resuelta. “Seguimos en pandemia, con la incertidumbre de la variante delta (que supone ya el 99 % de los casos), sin poder descartar que lleguen variantes más contagiosas y sin fármacos para tratar la enfermedad de forma definitiva, porque las vacunas no protegen al 100 %”, advirtió.

Asimismo, planteó una serie de preguntas sin resolver a nivel estatal: “¿Qué sucederá con las personas que rechacen vacunarse? ¿Qué sucederá en el ámbito de la tercera edad? ¿Qué hacer con los menores de doce años? ¿Cómo abordar la tercera dosis y en qué casos? ¿Para qué usar el certificado covid?...”.