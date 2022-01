La contabilidad B de los positivos

No cabe duda de que los test de autodiagnóstico que se pueden obtener de forma fácil y ahora también barata en muchos farmacias gallegas están facilitando la identificación de los casos positivos en esta oleada de ómicron donde el virus se contagia apenas con mirar. Pero, al mismo tiempo, también están suponiendo un problema importante en el sistema de recuento de los infectados: ¿Cuántos positivos habrá que, tras obtener el resultado en casa, no declaren serlo? ¿Cuántos que no se sumen al sistema porque hay comunidades que hasta realizar una PCR de confirmación no los incorporan como casos activos? Y, lo más importante, ¿cuántos contagios tiene realmente España más allá de las estadísticas oficiales?

El Ministerio de Sanidad, consciente de estas cuestiones, ya se ha puesto manos a la obra para tratar de solucionarlas a la mayor brevedad posible. Y, aunque el detectar a personas positivas que no se hayan declarado como tal es misión casi imposible, no así el poder incorporar desde las propias oficinas de farmacia a los contagios que salen de los autotest, sin necesidad de esperar a la confirmación de una PCR, algo que ya hace Galicia, por ejemplo.

Así, en el último documento aprobado por la Comisión de Salud Pública, el pasado 30 de diciembre, ‘Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid en periodo de alta transmisión comunitaria’, se recoge que “los resultados de los autotest, en situaciones en las que las comunidades autónomas no puedan garantizar la confirmación en tiempo por prueba diagnóstica de infección activa (PDIA), se manejen como casos de covid confirmados, integrándolos en el sistema de vigilancia y en la notificación habitual a través de SIVIES (el sistema) al Ministerio”.

De este modo, “las Consejerías con competencias en materia sanitaria de las comunidades autónoma recogerán los datos de las pruebas diagnósticas covid indicadas en su ámbito territorial, que permitan el seguimiento epidemiológico y remitirán los mismos al Ministerio de Sanidad a través del sistema de información que este establezca a tal efecto”. Todavía falta debate en la próxima reunión de Salud Pública para que todas las comunidades lleguen a integrar los resultados de sus autotest en el sistema.

Y es que, hasta la fecha, solo siete lo hacen: Aragón, Cantabria, Cataluña, Valencia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Galicia. Estas, al final del día, suman los positivos detectados por pruebas de autodiagnóstico obtenidas en farmacias al cómputo total, teniendo, de este modo, más casos y mayor incidencia que las que no lo hacen.

Por ello, el panorama que infecciones actuales por territorios que ofrece el Ministerio no es del todo real. Y se ven situaciones tan chocantes como que, por ejemplo, en Andalucía se realizaron entre el 7 y el 13 de enero 120.184 pruebas PCR y solo 98.496 test, cuando estos últimos son más fáciles de adquirir. Lo mismo sucede en Asturias, que en ese mismo periodo realizó 46.614 pruebas y solo 10.022 test.

Al igual que sucede al observar la incidencias por comunidades. Parece curioso que las más grandes, a pesar de serlo, tengan la incidencia más baja. Por ejemplo, los dos menos casos por cien mil habitantes a catorce días son, en estos momentos, Andalucía (1.440,13) y Madrid (2.522,08).

¿CÓMO DA EL FARMACÉUTICO DE ALTA UN POSITIVO POR AUTOTEST EN GALICIA? Cabe tener en cuenta que no todas las farmacias pueden dispensar test, solo aquellas que se han adherido a la campaña de la Xunta de Galicia que, por otra parte, son la inmensa mayoría: un 70 % frente al 30 % restante. Además, los farmacéuticos, dentro de cada farmacia, también deben adherirse, es decir, “no tienen por qué estar incluidos en el sistema todos los farmacéuticos de una oficina”.

Así lo explica Alba Soutelo, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra (COFPO). Entendido esto, se plantean a la persona interesada en obtener el autotest dos posibilidades: “el llevárselo a casa o el hacérselo en la propia farmacia”. En el caso de que sea allí, también es la propia persona la que, por seguridad, se toma la muestra, aunque luego sea el farmacéutico el que procede a leer el resultado.

Desde el 29 de julio, si el resultado en la oficina de farmacia es positivo, el farmacéutico “lo introduce en una plataforma de la Consellería de Sanidade, llamada Rexel, la misma que usan los laboratorios”. Al introducirlo, tiene que indicar “si la persona tiene síntomas o no, y si el resultado es positivo o negativo”. “En caso de ser positivo, queda confirmado inmediatamente en la red VIXIA”, asegura Soutelo.

En ese momento, el profesional de farmacia ya tiene la posibilidad “de expedirle un certificado a la persona conforme es positivo, vinculado a la Xunta”, y, si es negativo, “también se le puede hacer un certificado de la Xunta (que no es lo mismo que el europeo) para que pueda acceder al ocio nocturno o a la hostelería, por ejemplo”.

Esto es algo que se lleva haciendo desde el pasado 29 de julio, pero el 30 de diciembre cambió el sistema para poder incorporar los test de autodiagnóstico en domicilio también a los positivos. “Hasta final de año los test de autodiagnóstico no eran diagnósticos, sino presuntos diagnósticos o sospechas, y después tenían que confirmarse por PCR”, apunta la presidenta del COFPO, que añade que “ahora, como ya no se confirman por PCR, sino que ya se consideran diagnósticos, nosotros los metemos en el sistema, cubriendo un apartado diferente”.

Antes declaraban los resultados de autotest como autotest de antígenos y ahora se declaran, directamente, como test de antígenos, “ahí está la diferencia”, en que gracias a eso ya se consideran casos activos y no sospechosos. En la plataforma, se cubren cuestiones como el resultado (positivo o negativo), las fechas de realización (fecha y hora de la prueba y también del diagnóstico) y el fabricante del test utilizado.