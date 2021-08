La vacuna COVID provoca anticuerpos en el 90% que toma inmunosupresores

La vacuna COVID-19 provocó respuestas de anticuerpos en casi nueve de cada 10 personas con sistemas inmunitarios debilitados, aunque sus respuestas fueron solo alrededor de un tercio más fuertes que las de las personas sanas, según un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Louis en Estados Unidos.

El estudio, publicado en ‘Annals of Internal Medicine’, analizó a las personas que tomaban medicamentos inmunosupresores para tratar enfermedades inflamatorias crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide. Dado que no se ha establecido un nivel mínimo de anticuerpos necesarios para la protección, ha sido difícil decir si los niveles alcanzados por las personas que toman medicamentos inmunosupresores son lo suficientemente altos como para protegerlos del COVID-19 severo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU recomendaron recientemente que las personas que toman inmunosupresores reciban una tercera dosis de la vacuna para fortalecer sus respuestas inmunes. No obstante, el descubrimiento de que la vacuna COVID-19 provoca una respuesta en personas con sistemas inmunitarios comprometidos, incluso si no es una respuesta tan fuerte, es una noticia alentadora para una población que enfrenta un alto riesgo de enfermedad grave.

“Algunos de nuestros pacientes han dudado en vacunarse, lo cual es lamentable porque tienen un mayor riesgo de tener casos más graves de COVID-19 si se infectan, en comparación con aquellos que no toman medicamentos inmunosupresores. Algunos de ellos están preocupados de que la vacunación pueda hacer que su enfermedad se agrave, pero no hemos visto que eso suceda. Otros no ven el sentido de la vacunación, porque piensan que los medicamentos que están tomando para tratar su condición autoinmune evitarán que produzcan una respuesta inmune a la vacuna”, señala el co-autor principal Alfred Kim, profesor asistente de medicina que trata a pacientes con enfermedades autoinmunes en el Barnes-Jewish Hospital.

Cuando se autorizaron las primeras vacunas contra la COVID-19 para uso de emergencia en diciembre de 2020, a Kim le preocupaba qué tan bien funcionarían para sus pacientes. Estudios anteriores habían demostrado que los medicamentos inmunosupresores pueden mitigar las respuestas de las personas a otras vacunas, como las de la gripe y las enfermedades neumocócicas.

Kim y el coautor principal Ali Ellebedy, profesor asociado de patología e inmunología, de medicina y microbiología molecular, se propusieron determinar cómo responden las personas que toman medicamentos inmunosupresores a la vacuna COVID-19.

En la investigación se reunió a un grupo de participantes compuesto por 133 pacientes y 53 personas sanas para comparar. Cada uno de los pacientes estaba tomando al menos un medicamento inmunosupresor para enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, espondiloartritis, lupus y esclerosis múltiple.

Los participantes proporcionaron muestras de sangre dentro de las dos semanas antes de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer o Moderna y dentro de las tres semanas después de recibir la segunda dosis. Los investigadores midieron los niveles de anticuerpos de cada participante y contaron la cantidad de células productoras de anticuerpos en sus muestras de sangre. Todos los pacientes continuaron con sus regímenes de medicamentos recetados, excepto tres cuyos medicamentos se suspendieron dentro de una semana de la inmunización.

Todos los participantes sanos y el 88,7% de los inmunosuprimidos produjeron anticuerpos contra el virus que causa COVID-19. Sin embargo, los niveles de anticuerpos y el número de células productoras de anticuerpos en el grupo inmunodeprimido fueron un tercio más altos que los del grupo sano.

“Nadie sabe qué nivel mínimo de anticuerpos se necesita para la protección. Simplemente no sabemos si las personas que tenían niveles bajos pero detectables de anticuerpos están protegidas o no. Es esa incertidumbre la que justifica la necesidad de una tercera dosis, especialmente porque tenemos estas variantes altamente infecciosas que son capaces de causar infecciones irruptivas incluso entre personas sanas”, señala Ellebedy.

Dos clases de fármacos condujeron a respuestas inmunitarias particularmente débiles. Solo el 65% de las personas que toman glucocorticoides y el 60% de las personas que toman terapias que reducen las células B desarrollaron respuestas de anticuerpos detectables. Las personas que tomaron antimetabolitos como metotrexato, inhibidores de TNF o inhibidores de JAK, por otro lado, no generaron respuestas inmunes significativamente más débiles que las personas que no tomaron esos medicamentos.

Alfred Kim, Ellebedy y sus colegas se están preparando para seguir al mismo grupo de participantes mientras reciben sus terceras dosis. “Recibir esta dosis adicional puede ayudar a mitigar esta pérdida de respuesta. Es realmente importante que las personas inmunodeprimidas reciban esta dosis para maximizar su capacidad de protegerse del SARS-CoV-2”, han señalado los investigadores.

