Limbo de vacunas para los gallegos de otras comunidades

La vacunación en Galicia a los gallegos que residen en otras comunidades está suponiendo una odisea, especialmente a aquellos mayores de 50 años que presentan una única primera dosis inyectada en su lugar de residencia. Este es el caso de María José Martínez, y no es el único. Ella vive de forma habitual en Jerez de la Frontera donde recibió la primera dosis de la vacuna de Astrazeneca dentro del grupo de 60 a 69 años de edad.

Este verano, con su marido se trasladaron a Santiago de Compostela por motivos laborales. Ante esta situación, consultó los requisitos de vacunación para trasladados de otras comunidades en el teléfono habilitado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) donde le aseguraron que, tras realizar los trámites de registro en Galicia, recibiría una notificación vía SMS con la cita para obtener la segunda dosis. Pero esto no pasó. María José, asegura que “lo mío es frustrante, porque si me hubiesen dicho en mi centro de salud que no habría posibilidad de vacunarme en Galicia yo hubiese cogido el coche de vuelta a Jerez de la Frontera para recibir la segunda dosis. Además añade que para ella “lo que no es de recibo es que me digan que sí que me vacunan sin ningún problema en Galicia y yo rechacé la cita el 6 de julio que me tocaba en mi lugar de residencia. Me siento impotente ante esta situación”, remarcó la afectada.

INFORMACIÓN CONTRADICTORIA. Además, en el punto en el que se encuentra, denuncia que existe falta de datos por parte del Sergas, desde el que lleva recibiendo información contradictoria.

De esta forma, María José, explica que “pasan los días y volvía a llamar y donde me decían que recibiría la segunda dosis sin problema en Galicia, siempre que cumpliese unos requisitos concretos, con los que cuento”. Ella ya se había dado de alta en el centro de salud correspondiente, y cuentan, tanto ella como su marido, con la tarjeta sanitaria provisional. Según explica la afectada, tras varias comunicaciones con el teléfono de información del servicio gallego “me dicen que por un cambio en el protocolo, desde el 9 de julio, no vacunan a desplazados en Galicia”. Ante esta situación y la misma respuesta por parte de su centro de salud, María José decidió realizar una queja a través de la aplicación móvil del Sergas, solicitando información y exigiendo la segunda dosis correspondiente que le aseguraron en el momento que notificó su traslado a la capital gallega.

Ante esto, la respuesta del Servizo Galego de Saúde, a la que tuvo acceso EL CORREO, fue la siguiente: “En relación coa citación para recibir a dosis da vacina frente á COVID-19, ante todo, dicirlle que ningunha persoa que desexe vacinarse vai a quedar sen vacinar” . Esta comunicación fue enviada en respuesta a la queja de María José a 12 de julio, fecha posterior al supuesto cambio en el protocolo de actuación para desplazados el 9 de julio, tres días antes de esta respuesta.

Negativa de vacunación. Fuentes de la Consellería de Sanidade consultadas por este periódico ante este supuesto cambio repentino de pautas, aseguraron que “este tema foi levado recentemente ao Consello Interterritorial, con todo, na xuntanza decidiuse polo de agora non compensar con máis vacunas para os desprazados, nin establecer un sistema de rexistro para eles. Valorarase cada caso en particular e, se como parece, o Ministerio de Sanidad remata por facer agora unha compensación de vacinas, seran vacinados”

En este sentido, tampoco se hizo referencia a la resolución de este protocolo, ni a ninguna publicación de carácter oficial que aseverase este cambio en el procedimiento.

Por otra parte, en el documento del Plan de Vacunación de Galicia, consultado se especifica que “las personas desplazadas a Galicia y las extranjeras residentes aquí se vacunarán en el área sanitaria donde se encuentren. Asimismo, aquellas personas que recibieron la primera dosis en una comunidad autónoma diferente a la que residen, se les administrará la segunda dosis en el área sanitario donde se encuentren desplazadas o residiendo”.

La pauta completa de vacunación se realizará con la misma vacuna siempre que sea posible. Para la vacunación de las personas desplazadas, en caso de que tengan su situación normalizada y dispongan de una tarjeta de desplazados, se sumarán al grupo de edad o de prioridad correspondiente. En otro caso, se habilitó un número de teléfono de información e incidencias sobre la vacunación COVID el 881002021 para que puedan registrar sus datos y programar su vacunación en iguales condiciones que el resto de la población.”

Por otra parte, el presidente de La Xunta Alberto Núñez Feijóo, a mediados del mes de junio aseguró que “sería buen para la reactivación del turismo el poder vacunar a personas de otras autonomías en las que se encuentren en el momento de ser citados de tal forma que “un vecino de Tui pueda vacunarse en A Mariña si está veraneando allí”. En este sentido no se contemplaron en sus declaraciones desplazamientos relacionados con el trabajo o los estudios por lo que muchos ciudadanos gallegos residentes en otras comunidades se encuentran en un verdadero limbo de vacunación y de ausencia de información.

Sin soluciones. En este sentido María José, de 62 años y que cuenta con informaciones contradictorias por parte del mismo organismo público, registró sus datos y programó su vacunación en el momento en que se realizó el traslado a esta comunidad autónoma. Por el momento, deberá esperar a que se realice una compensación de vacunas para poder recibir su pauta completa o, según establecen desde el Sergas, valoren su caso concreto para poder vacunarse, a pesar de que ya le hayan negado la vacuna y haber perdido su cita en la localidad de residencia habitual, en la comunidad Andaluza.

María José explica “que es frustrante” no tener respuestas en una situación donde se está produciendo un repunte de casos por COVID.