Los hosteleros de Vigo y Pontevedra pedirán al TSXG la suspensión cautelar de las medidas

··· Miembros de la organización de Hostelería Federada de Galicia (HOSFEGA) hicieron este jueves entrega de un escrito en la Xunta en el que demandaron al Gobierno gallego que sea el encargado de velar por el cumplimiento de la nueva normativa de acceso a los locales de hostelería y ocio nocturno con motivo del repunte de los contagios de coronavirus.

··· “No tenemos autoridad, no somos autoridad sanitaria. No tenemos autoridad legal para solicitarle a alguien que se identifique”, declaró una de las portavoces de la organización, Elena Vitoria, que incidió en que los responsables de los establecimientos no disponen de los conocimientos para asegurar que las pruebas de antígenos o las PCR requeridas sean válidas. Avisó de que, si no es así, están dispuestos a “tomar medidas legales”; dado que entienden que no existe “base legal” para hacer cumplir este último paquete de restricciones.

··· Asimismo, el escrito entregado en la sede del Gobierno gallego recoge las quejas de que se siga poniendo el foco sobre la hostelería ante el aumento de los contagios, dado que es “público y notorio” que este no es el origen del problema y existen otros espacios de riesgo como el transporte público, los centros comerciales, los conciertos, o los eventos deportivos y religiosos.

··· De esta forma, inciden en que no pueden hacer frente a estas nuevas responsabilidades, para más ‘inri’, en un momento en el que están trabajando con un personal “más que justo” a causa de los constantes cambios en materia de aforos y horarios. “Los espacios hosteleros son seguros y la hostelería es garante del cumplimiento de las normas”, concluye el texto.