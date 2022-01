Media hora para detectar de forma automática un positivo usando chips

··· Desde AMSlab, el científico implicado en el proyecto Óscar Cascón cree que el producto final estará más enfocado a uso sanitario, pero no descarta que pueda llegar a comercializarse en farmacias si todo va bien. “Nosotros lo vemos algo útil para un ambulatorio, por ejemplo, donde no te hacen la PCR directamente en el centro, sino que te toman la muestra y la mandan a un hospital grande que tenga laboratorios”, explica el experto. Con este sistema nuevo de detección “el propio facultativo podría hacerte una prueba equivalente a la PCR en solo 35 minutos”.

··· Cascón critica cómo ahora se está poniendo en cuestión incluso la sensibilidad de los antígenos, pues hay parejas donde una da positivo y otra, en contacto directo continuamente con ella, negativo. “Eso es porque la prueba no coge la carga viral suficiente para detectarla”, evidencia, de manera que “para los facultativos, los test de antígenos muchas veces se quedan cortos”. “Nuestro sistema se podría llegar a instaurar en las farmacias, pero no ofreciéndolo para llevarlo para casa, sino más bien como se hacen las pruebas de glucosa, que no se lleva la toma de muestra para casa, sino que es el farmacéutico el que la realiza en la propia oficina”, detalla el científico.