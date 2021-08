Ordes y Monforte suben a nivel máximo por casos vinculados a las fiestas y reuniones familiares

Santiago El mapa de incidencias de Galicia se va despejando de la coloración más fuerte (aquella que indica que muchos ayuntamientos están en riesgo máximo y alto) para dar paso a tonalidades más suaves (riesgo medio y bajo). Incluso empiezan a aparecer territorios libres por completo de coronavirus, algo impensable hace solo dos semanas, cuando la quinta ola todavía estaba muy presente.

Sea como fuere, lo cierto es que, en estos momentos, todas las áreas sanitarias (a excepción de los distritos de A Coruña y Santiago) tienen algún municipio sin casos a catorce días. Además, ya solo hay cuatro ayuntamientos que superan los mil casos por cada cien mil habitantes: la ourensana A Veiga (1.237) y las coruñesas Ordes (1.310), Muxía (1.181) y Laxe (1.028), estas dos últimas ubicadas en A Costa da Morte. Con todo, todavía hay 26 ayuntamientos que superan los 500 casos a dos semanas vista.

Pero, en la parte contraria, hablando del balance más positivo, cabe destacar que hay 38 ayuntamientos que no han registrado ningún caso de coronavirus en los últimos catorce días y, la mayoría, tampoco en los últimos siete, siendo poblaciones totalmente ‘covid-free’. Esto significa que son más los ayuntamientos que ahora mismo no tienen casos que aquellos que se sitúan tanto en riesgo alto como extremo.

Por áreas sanitarias, la mayor parte de estos lugares, un total de 28, se sitúan en la de Ourense: Vilamarín, Esgos, Paderne de Allariz, A Teixeira, Castro Caldelas, San Xoán de Río, Chandrexa de Queixa, Petín, O Bolo, Castrelo do Val, Oimbra, Baltar, Os Blanco, Vilar de Santos, Lobeira, A Bola, Quintela de Leirado, Ramirás, Pontedeva, Arnoia, Melón, Carballeda de Avia, Leiro, Cenlle, San Amaro, Punxín y O Irixo.

En el distrito de Lugo serían seis: Muras, Friol, Guntín, Portomarín, As Nogais y Ribas de Sil. En el de Ferrol, dos: Monfero y As Somozas. En el de Pontevedra uno: Campo Lameiro; y en el de Vigo, también uno: O Covelo. En las áreas sanitarias de A Coruña y Santiago todavía habrá que esperar unos días más a que mejore la situación de algunos municipios a punto de lograr eliminar el covid de sus tierras, como pueden ser Negreira, Outes o Val do Dubra. Se espera que a medida que desciendan haya más zonas ‘covid-free’. a.s.