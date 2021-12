Ourense concentra un 30 % más de casos que toda el área de Santiago

Galicia se encuentra inmersa por completo en la sexta ola. Pero, como ya nos tiene acostumbrados el covid, su expansión por el territorio no es igual en todas las áreas. Si durante las primeras olas la mayor concentración de casos estuvo en A Coruña y Vigo, fundamentalmente, parece que en esta la gran afectada es el área de Ourense.

El verano, con el importante incremento del turismo de costa, desplazó los visitantes y también los contagios hacia las provincias de Pontevedra y A Coruña. Y ahora el invierno los está llevando hacia el interior. ¿Qué factores se han dado en Ourense para que a día de hoy concentre la mayor incidencia de Galicia y sea la cuarta provincia con mayor número de casos por cien mil habitantes de España? Solo le superan Guipúzkoa, Huesca y Navarra.

El gerente del Sergas en este área sanitaria lo tiene claro: las celebraciones del mes de noviembre. “El mes de noviembre en Ourense es extraordinariamente festivo, porque es el mes del Patrón, de San Martiño, de los Magostos, de la fiesta de la castaña, del Samaín... Y en el que hay una enorme interacción sociofamiliar que afecta a todas las generaciones, porque suelen ser reuniones familiares”, explica.

Además, puntualiza que el “elemento clave” está, sin duda, en las fiestas del ayuntamiento de Ourense, “en la capital, donde se concentra el 30 % de la población de la provincia y donde se celebraron las fiestas de diversos santos y el Samaín”. De hecho, el Samaín en la zona es como un pequeño carnaval, según apunta, “con mucha interacción social, con mucha reunión”.

Por tanto, “de ahí derivaron gran número de brotes que luego se fueron distribuyendo por toda la provincia”, hasta llegar a una alarmante situación actual en la que, tal y como asegura el doctor Rubial, “prácticamente tenemos un 30 % más de casos en la ciudad de Ourense, con poco más de 100.000 habitantes, que en toda el área sanitaria de Santiago, que tiene 460.000”.

Asimismo, a día de hoy la incidencia acumulada en Ourense “duplica la media de Galicia”, con más de 500 casos por cien mil habitantes a catorce días. Para hacerse una idea más concreta, compara que si Santiago ahora mismo tiene 488 casos activos, Ourense concentra 1.709, más del cuádruple.

Esto, como no podía ser de otro modo, se traduce en una mayor ocupación hospitalaria: 51 hospitalizados convencionales y cuatro críticos, cifra “circunstancialmente menor a otras olas”, según el gerente del Sergas en el área, pero “que empiezan a ser suficientemente altas para generar una situación de preocupación”.

OURENSE, BARBADÁS, ALLARIZ Y O CARBALLIÑO ACUMULAN EL 70 % DE LOS CONTAGIOS. El doctor Rubial también destaca que, de los 92 ayuntamientos que hay en la provincia, el 70 % de los casos se encuentran concentrados únicamente en cuatro de ellos: Ourense, Barbadás, Allariz y O Carballiño. Profundizando más en esta cuestión, de 1.572 casos que registra la provincia a catorce días, 1.105 de ellos corresponden a estos municipios: 834 a Ourense, 120 a Barbadás, 72 a Allariz y 79 a O Carballiño. Y es importante resaltar que ya hay seis ayuntamientos dentro del área que superan los mil casos por cada cien mil habitantes de incidencia a dos semanas vista: Barbadás (1.087), Allariz (1.164), Padrenda (1.316), Pontedeva (1.957), Gomesende (1.639) y Ramirás (1.705). Entre ellos, llaman poderosamente la atención los municipios más pequeños, pues no deja de ser sorprendente que, por ejemplo, Ramirás, con solo 1.540 habitantes, tenga a 27 vecinos infectados (un 1,8 % del total).

Lo mismo le pasa a Pontedeva, que alberga tan solo a 554 habitantes, de los que diez están infectados (el 1,8 %). A ellos podría sumarse el caso de Gomesende, con 750 habitantes y doce vecinos contagiados (el 1,6 %). O Padrenda, con 1.759 habitantes de los cuáles hay 23 infectados (el 1,3 %). Esto demuestra la fuerte interacción familiar de estas zonas rurales en las que los brotes familiares causan auténticos estragos.

Y por encima de los 500 casos por cada cien mil habitantes de incidencia a catorce días ya hay otros ayuntamientos ourensanos: además de Ourense (793) y O Carballiño (563), estarían Beade (756), Coles (721), San Cibrao das Viñas (629), Taboadela (700), Trasmirás (778), Sarreaus (947), Vilar de Barrio (918), Chandrexa de Queixa (658), San Xoán de Río (565) y Larouco (699).

LA ÚNICA RESTRICCIÓN ACTUALMENTE PASA POR EL PASAPORTE COVID. Así las cosas, teniendo en cuenta que estas elevadas incidencias parten de las celebraciones del mes de noviembre, ¿podría ser Ourense el reflejo de lo que le aguarda a Galicia tras la Navidad? “Yo creo que la Navidad aún queda un poco lejos, algo más de tres semanas para esas fechas faltan y, probablemente, antes de ese momento, asistamos a un incremento paulatino más o menos rápido en las distintas áreas”, considera el doctor Rubial.

Y es que recuerda que en estos momentos la única restricción pasa por el uso del pasaporte covid. “Es cierto que, epidemiológicamente, no estamos igual que antes, con el 95 % de la población inmunizada y las personas más vulnerables con dosis de refuerzo, por lo tanto el impacto asistencial no es el mismo, pero, aunque tengamos menor número de hospitalizados, el hecho de que la vacuna no sea esterilizante hace que, independientemente de que estemos vacunados, haya un alto porcentaje de ciudadanos que se contagien, lo que en las personas más vulnerables puede generar un deterioro importante de la salud que acabe requiriendo de hospitalización”, precisa.