Padrón, el municipio del área de Santiago con la incidencia más disparada

Al área de Santiago ya no le quedan municipios por debajo de los mil casos por cada cien mil habitantes de incidencia a catorce días. Todo el territorio se encontraría en el antiguo riesgo máximo, algo que no supone una sorpresa teniendo en cuenta que solo hay diecinueve ayuntamientos con incidencia inferior a mil y que solo cinco caerían por debajo del nivel extremo, con un único superviviente a los envites de la sexta ola: el lugués Muras, que no registra casos desde hace una semana.

Centrándonos en el distrito sanitario que nos ocupa, el concello en peor situación, con diferencia, es Padrón, conocido por su célebre mercadillo de los domingos (que acoge a gente de toda Galicia y del exterior) y por ser la cuna de Rosalía de Castro y Camilo José Cela, que registra 3.841 casos por cien mil habitantes a catorce días. Esto se traduce en 322 contagios entre sus 8.317 vecinos, es decir, que casi el 4 % de su población está infectada.

En segunda posición estaría la ‘Pequena Compostela’, como tradicionalmene se conoce a la villa medieval de Noia, en la ría de Muros, que alcanza ya los 3.646 de incidencia y 520 contagiados entre sus 14.240 pobladores (el 3,65 %). Y, en tercer lugar, estaría la propia ciudad de Santiago, la capital gallega, con 3.687 casos por cien mil habitantes y 3.586 infectados entre sus 97.858 ciudadanos (el 3,66 %). Dentro de las siete grandes ciudades gallegas, solo Vigo y Ourense le superan en afectación.

En el lado opuesto, los ayuntamientos del área compostelana con menor incidencia serían Mesía, en el centro del Camino Inglés, que registra 1.186 casos por cien mil habitantes y 30 infectados entre sus poco más de 2.479 vecinos (el 1,21 %); Tordoia, hogar del Dolmen de Caballeros o ‘Casa da Moura’, con 1.516 y 50 afectados entre 3.259 personas (el 1,53 %); y Santiso, el antiguo pueblo de las ‘pallozas’, con 1.515 de incidencia y 24 contagiados entre solo 1.529 habitantes (el 1,57 %).

Por lo que respecta al resto del territorio, es importante señalar que ya son once los municipios que superan los 3.000 de incidencia (el 24 % de los 46): a Padrón, Noia y Santiago hay que sumar Ordes (3.053 casos por cien mil habitantes), Oroso (3.053), Ames (3.463), Teo (3.192), Boiro (3.355), Ribeira (3.247), Lalín (3.259) y Rodeiro (3.078). Mientras que quedan diez entre los 1.000 y los 2.000 de incidencia (el 22 %): junto a Mesía, Tordoia y Santiso estarían Outes (1.974), Negreira (1.933), Val do Dubra (1.402), Rois (1.862), Agolada (1.962), Vila de Cruces (1.736) y Touro (1.651).

Pero, la amplia mayoría, 25 de los 46 (el 54 %), se sitúan en la franja de 2.000 a 3.000 casos por cien mil habitantes: Carnota (2.249), Muros (2.840), Mazaricos (2.471), Zas (2.929), Santa Comba (2.833), A Baña (2.087), Trazo (2.763), Frades (2.779), Boimorto (2.065), Toques (2.758), Melide (2.444), Arzúa (2.268), O Pino (2.780), Brión (2.845), Pontecesures (2.818), Dodro (2.529), Rianxo (2.964), Porto do Son (2.628), A Pobra do Caramiñal (2.881), Valga (2.880), A Estrada (2.837), Silleda (2.061), Vedra (2.581) y Boqueixón (2.180).

DIECINUEVE CONCELLOS POR DEBAJO DE MIL. Pasando a analizar la situación del conjunto de la comunidad, resulta destacable que, después de ser el área más afectada por la sexta ola del covid, Ourense sea también la que suma un mayor número de municipios por debajo de mil de incidencia, un total de doce de los diecinueve gallegos: Beariz (309), Quintela de Leirado (485), Calvos de Randín (390), O Irixo (887), Avión (891), Beade (756), Pontedeva (587), A Peroxa (990), A Teixeira (949), San Xoán de Río (565), Riós (989) y Oímbra (935). Le seguiría Lugo, con seis, teniendo el honor de ser el único distrito con un ayuntamiento sin infectados: Muras (0), As Nogais (258), O Vicedo (896), Ribeira de Piquín (568), Navia de Suarna (925) y O Saviñao (937). El último concello por debajo de mil sería el de Vilasantar (897), en el área de A Coruña.

VEINTISÉIS AYUNTAMIENTOS POR ENCIMA DE CUATRO MIL. Y, por el contrario, existe un municipio que supera con creces las incidencias de todos los demás: A Illa de Arousa. Este bello pueblo marinero apreciado por sus playas y la belleza natural del Parque de Carreirón, en la comarca de O Salnés, registra actualmente 6.313 casos por cien mil habitantes y 311 infectados entre sus 4.951 vecinos (el 6,28 %). Supera en casi 1.500 puntos al siguiente municipio más afectado de Galicia, el lugués O Valadouro, que se queda en 4.922 casos por cien mil habitantes.

También por encima de 4.000 de incidencia, habría ya 26 ayuntamientos en toda la comunidad. Por áreas, en la de Lugo, a O Valadouro se sumaría Burela (4.495). En la de Ourense estarían Barbadás (4.277), Cortegada (4.793), Allariz (4.121), Xunqueira de Espadañedo (4.430), Parada de Sil (4.830), Chandrexa de Queixa (4.386), Rubiá (4.523) y O Bolo (4.072).

En el distrito de A Coruña, por su parte, estarían Camariñas (4.401), Vimianzo (4.152) y Carballo (4.364). En el de Pontevedra: a A Illa de Arousa se añaden Cambados (4.693), Vilagarcía de Arousa (4.328) y Ponte Caldelas (4.296). Mientras en Vigo estarían O Porriño (4.232), Mos (4.192), Gondomar (4.333), Cangas (4.013), Moaña (4.098), Ponteareas (4.476), Salvaterra de Miño (4.094), Salceda de Caselas (4.670) y Tui (4.137).