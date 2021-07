Santiago entra en nivel alto de restricciones y Muros se suma a Boiro en el riesgo máximo

Santiago. Con su vacunación a la vuelta de la esquina y un mes para que la población diana de Galicia quede protegida al completo, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apeló a los más jóvenes a “extremar” las precauciones, pidiéndoles que acudan a los cribados para detectar casos de coronavirus en asintomáticos y a que faciliten todos sus contactos estrechos cuando se contagien con el fin de frenar las cadenas de transmisión.

Dado que es este grupo el que concentra la mayor parte de los contagios, entre los 12 y los 29 años, con incidencias superiores a los 2.000 casos por cada cien mil habitantes –por encima de la media española– les pidió prudencia. Y es que en los grupos siguientes, de 30 a 39 años la incidencia se reduce a un tercia, quedándose en 863; y en la franja de 70 a 79 apenas supera los 109 casos por cien mil habitantes.

En este sentido, Comesaña mostró una gran preocupación porque desde Sanidade son conscientes de que hay muchos jóvenes que no están trasladando todos los contactos que deberían por tratar de no perjudicar a sus amigos. En este sentido, pidió que no los omitan “para salvarles de una posible cuarentena”. Porque advirtió que ocultar un contagio puede llevar a “sufrir una evolución complicada del virus o a contagiar a otras personas”, por lo que insta a “no hacer trampas al solitario”.

En este sentido, ejemplificó que desde la central de seguimiento de contactos hay personas que notifican tener únicamente una o dos personas cercanas, mientras que otras tienen 20 o 30, lo que es una “reflejo de que no se está teniendo la debida prudencia con limitar y aplazar los desplazamientos”.

Finalmente, el conselleiro volvió a insistir en ese “último esfuerzo” por parte de los más jóvenes, porque solo tienen que “aguantar un poco más” y “acudir a los cribados” y todo esto habrá pasado. Está en la responsabilidad de todos que así sea, sentenció. á.p. / E.p.