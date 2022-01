Un no vacunado tiene hasta cinco veces más probabilidades de contraer el virus

La diferencia entre estar vacunado o no estarlo es en esta sexta ola más importante que nunca debido al elevado poder de transmisión de la variante ómicron. Si el suero no te da la certeza de librarte del contagio, el no haberte inyectado, te garantiza contraer la enfermedad. Y así lo reflejan los últimos datos trasladados por el Ministerio de Sanidad en relación a la tasa de incidencia de la infección en la población.

En concreto, un no vacunado tiene hasta cinco veces más probabilidades de contraer la enfermedad. Y es que en la última semana estudiada (la del 27 de diciembre al 2 de enero), la incidencia entre la población con pauta completa era de 1.064,02 contagiados por cada cien mil, mientras que entre los no vacunados subía a 5.210,51.

Se trata de cifras muy superiores a las de semanas anteriores. Del 20 de diciembre al 26, la incidencia en inmunizados eran de 820,85 infecciones por cien mil casos, frente a 2.553,50 entre los que no habían recibido ni un solo pinchazo. En aquel entonces, la probabilidad era en ellos tres veces superior.

Además, esta estadística varía en función del grupo de edad al que pertenezca el positivo. Así entre los más jóvenes, de 12 a 29 años, los no vacunados tienen tres veces más probabilidades de infectarse que los vacunados (1.173,84 de incidencia frente a 449,74); cuatro veces más de entrar en el hospital (4,74 frente a 1,03) y ocho más de acabar en la uci (0,31 frente a 0,04).

A medida que van subiendo los tramos etarios, la probabilidad va empeorando, hasta llegar al grupo más delicado, el de mayores de 60. Y es que entre los 60 y los 79 años, la probabilidad de contraer la enfermedad para una personas sin pauta vacunal es once veces superior a alguien que sí la tiene (2.307,96 de incidencia frente a 205,27); la de ingresar en el hospital, quince veces mayor (166,91 frente a 9,05); y la de entrar en la uci, treinta y cinco (36,47 frente a 1,15).

TRES MIL ALTAS MÁS. En el caso de la comunidad gallega, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reiteró este viernes que “nos preocupa, fundamentalmente, la situación en las unidades de críticos, pero por el momento no experimentaron un crecimiento importante” y, en su mayoría, los ingresados son no vacunados y portadores todavía de variante delta. Por lo que respecta a la cercanía del pico, el titular de la cartera de Sanidade aseguró que, por el momento, “a pesar de los 8.000 casos diarios, los datos muestran una estabilización, no un incremento, pero seguimos analizando día a día”.

Y es que ni siquiera las numerosas altas (3.000 en la última jornada) parecen poder doblegar la curva. Y es que si el jueves los casos caían drásticamente en 17.000 por los ajustes de las recuperaciones pasadas, este viernes regresó la tendencia ascendente, con más de 5.000 infectados sumados al cómputo global, que se acerca a los 65.000.

Más en concreto, los casos se elevaron este viernes hasta los 64.781 (5.330 más que el jueves). La cifra sigue triplicando la de contagios en vigor del 31 de enero (22.608), el máximo anterior de la pandemia antes de la irrupción de la sexta ola. Así, con respecto a hace una semana, las cosas han empeorado pese a los reajustes. Y es que el pasado viernes 7 de enero eran 61.635 los infectados en la comunidad, esto es, 3.146 menos que ahora. Esto supone un incremento a siete días del 5 %.

En los hospitales la subida fue impactante este viernes. Y es que las unidades de cuidados convencionales subieron en 31 pacientes, dejando el total de enfermos no graves en 488. Se trata del valor más alto registrado en la comunidad desde el pasado 24 de febrero de 2021. Las ucis cayeron a 53, cuatro menos.