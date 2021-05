A la segunda y frente al Arosa debe ser el soñado ascenso del Bergantiños

Santiago. No está presionado, o al menos no lo transmite, el Bergantiños CF o al menos su entrenador, José Luis Lemos. La pasada semana, en el campo de un Alondras ya sin opciones, perdió el equipo de forma inesperada su primera opción para ascender, la victoria hubiese supuesto su salto a la nueva Segunda RFEF. “No estuvimos bien, es todo lo que pasó. Y por eso no estamos presionados. Sabemos que no aprovechamos una opción, y ahora vamos con toda la ilusión a por la segunda, sabiendo que nos vale ganar o empatar en nuestro campo frente al Arosa para lograrlo. Hubiéramos firmado esta situación antes de empezar”, asegura Lemos.

El técnico sí valora el potencial de su rival de esta tarde en As Eiroas (17.00 horas, con aforo reducido). Llega el Arosa, que ha hilado tres victorias en el grupo de ascenso y que tiene cuatro puntos menos que el Bergan: un triunfo del equipo de Vilagarcía hoy dejaría todo pendiente de la última jornada, en la que el Bergantiños visita al Arenteiro, ya ascendido.

José Luis Lemos asegura que su equipo “saldrá a por la victoria, que es loq ue sabe hacer: a ir arriba, a dominar. Otra cosa es que según cómo vaya el marcador y sabiendo que vale el empate, eso pueda condicionar”, dice. A. P.