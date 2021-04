“A subir cuanto antes, pero sin volvernos locos”

No falló en un partido clave el Bergantiños, ante el Arenteiro, y abrirá líder y con clara ventaja la segunda vuelta del grupo 1C de Tercera, con dos plazas de ascenso a la nue, José Luis Lemos, es optimista pero no canta victoria antes de tiempo.

¿Cómo están sus pulsaciones?

Están bien, ya el domingo por la noche bajaron. El partido fue muy intenso, con mucho ritmo, con buenos momentos, otros en los que tocó sufrir... pero competimos bien y fuimos capaces de llevarnos tres puntos que como presumíamos iban a ser importantísimos.

Aventajan en 6 puntos al tercero (Polvorín) y en 4 al cuarto (Arosa).

Lo que nos dio la victoria es saber que ya sólo dependemos de nosotros, nos da igual lo que pase en los otros partidos si nosotros ganamos, y eso es lo principal. La casualidad hace que los dos rivales que nos persiguen se enfrentan y juegan antes que nosotros, entonces nos puede dar una posibilidad más: que nos valga el empate si ellos empatan. Pero eso no cambia nada: tenemos que ir a ganar y así el ascenso estará.

¿Había cierta inquietud en el Bergan antes de jugar contra el Arenteiro, y tras haber caído en Vilagarcía?

Nerviosismo no había, pero sí preocupación al venir de una derrota que fue demasiado fácil para el rival. Estábamos dolidos y venía el otro claro favorito, en un partido así puede pasar cualquier cosa. Pero no te pones en la situación de qué pasará si pierdes: preparas el partido para ganarlo, y si pierdes ya haces las cuentas después.

Es que la liguilla es breve, con rivales de calidad e igualada.

Muy igualada. Dije antes de empezarla que me extrañaba mucho que ningún equipo ganara más de cuatro de los seis partidos. Hasta ahora lo máximo son dos para nosotros, Arenteiro, Arosa y Polvorín. Una victoria más, tres de seis, nos daría el ascenso. Alguna derrota por el camino iba a haber y hay que saber asimilarla y seguir compitiendo.

Supongo que el objetivo ahora es cerrar cuanto antes el ascenso. El domingo visitan al Alondras.

Lo que queremos es ganar y olvidarnos de tener que esperar a las últimas dos jornadas. Puede llegar el empate, hay muchas posibilidades. ¿Cómo las cerramos? Ganando.

Es que pensar ahora que el Bergan no asciende... pero es fútbol.

Mientras haya posibilidades para todo hay que ser cautos. Tendría que ser una debacle: perder los tres, o dos y empatar otro. Pero es un juego, los demás compiten y hay que ser cautos. Lo normal es que hagamos las cosas bien y que lo logremos cuanto antes mejor, pero sin volvernos locos con lo que pueda pasar el domingo: si lo podemos cerrar, perfecto. A eso vamos a ir.

¿Qué le dice la 2.ª RFEF? ¿Se ha imaginado en ella al Bergan?

Pues no se crea que imagino muchas cosas de esas. Vivo día a día, semana a semana, estoy centrado en el partido del Alondras y una vez que lo consigamos pensaremos en cómo va a ser esa categoría, el futuro. Mientras no está matemáticamente hecho, nada de pensar en eso.

Nada de preparar celebraciones.

No, no. Las celebraciones, cuando hay algo que celebrar, salen al momento; no hay que preparar nada.

El equipo ha sido muy regular.

Sí. Pasó sus malos momentos, como todos, pero hubo muchos cambios y toda la plantilla ha dado un nivel muy alto. Echas la vista atrás y los puntos que tienes son muchos, y se sufrió. Pero hasta que la guinda no esté no se ponen las notas.

El Alondras no tiene opciones, se supone que primas a terceros no hay...

Juegan en su casa, nosotros somos un poco el rival a batir, cuando empezó la liguilla venían a catorce puntos de nosotros y se pusieron 0-2... hay que respetar a todos los rivales. Después, soy de los que piensan que se tiene que notar quién de verdad se juega muchísimo, hay sí que tenemos que imponer nuestra ilusión por lograr lo que llevamos buscando desde hace tanto.

Cero relajación entonces, en tensión hasta lograr el objetivo...

Hay que estar mentalizados de que nos quedan tres semanas de competición. Vamos a ver si luchamos por dos objetivos, por uno solo... como sea. Pero creo que ni relajación ni tensión, hay que estar responsabilizados, ilusionados; esto no se puede vivir con angustia, hay que vivirlo con ilusión y con alegría, trabajar con seriedad y competir el domingo para ganar, nada más. El resto, ya veremos cuando acabe el partido qué cuentas hacemos, o si sólo nos dedicamos a celebrar.

Habla de dos objetivos. ¿Cuál es el otro, acabar primeros?

Sí. Nosotros queremos primero conseguir el ascenso, que es el objetivo que tenemos en la mano. Después quedarían dos semanas y seguiríamos peleando por ser campeones de Tercera, sí. No por que dé algo, un premio, simplemente por el orgullo que tiene el equipo.