A Transgalaica levará hoxe ata Ames a máis de 400 participantes

O circuíto de bicicleta de montaña Transgalaica pasa un ano máis por Ames, na que é xa a sexta cita consecutiva no concello sen contar o parón de 2021 por mor da situación epidemiolóxica. A proba, que terá lugar este domingo 13 de marzo, é a segunda das cinco que conforman o calendario da Transgalaica 2022. A primeira etapa tivo lugar o pasado 27 de febreiro en Cerdedo-Cotobade, mentres que as tres seguintes disputaranse ao longo de marzo e abril na Estrada, en Silleda e en Manzaneda.

Esta mañá o Salón de Plenos da Casa do Concello, en Bertamiráns, acolleu a presentación do evento, que percorre o concello cun circuíto de 33 quilómetros ao que os ciclistas terán que dar dúas voltas. Ao acto asistiron a concelleira de Deportes, Susana Señorís; Jorge Pérez, do club ciclista Os Esfola Arrós; Javier Sánchez, da empresa organizadora Team Relay, e o técnico de Deportes, Alberto Viaño.

A proba comezará ás 9:30 horas diante do Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, para pasar despois por Aldea Nova, Ventosa, Pedra Dourada, o monte de San Marcos, o alto de Liñaredo e as instalacións en Piñeiro do Real Aeroclub de Santiago. Dende aí volverase ata Bertamiráns por Muíños de Riamonte, Lamas e Augapesada. Estímase que os primeiros ciclistas completen a primeira volta sobre as 11:00 e a segunda sobre as 12:30 horas. Antes, dende as 8:00 horas, comezará a entrega de dorsais na propia zona do Pazo.