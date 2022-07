Abre o día 18 o Campus do Pino, incluído na rede de Campus Xacobeos

FÚTBOL. Presentouse no Campo do Reboredo, xunto á directiva da SD O Pino e da SD Touro, o I Campus do Pino, incluído na rede de Campus Xacobeos. No acto estivo presente Pablo Núñez, representante de Cobres San Rafael, entidade que subvenciona esta actividade e que fixo posible que os rapaces das vilas do Pino e de Touro poidan gozar da semana de actividades totalmente de balde. Terá lugar do 18 ao 22 de xullo, para nenos de 6 a 12 anos (Horario 09.00 a 14.00 h.). Os prezos por semana varían en función das distintas modalidades. A tarifa xeral será de 140 euros; abonados ou fillos de abonados dos clubs organizadores, 125 €; xogadores da base da Compos e dos clubs organizadores, 90€; irmáns de rexistrados, 70€. Inclúe dúas equipacións, bebida e merenda. Contacto: academia@sdcompostela.com ou : 626 063 705.. REDACCIÓN