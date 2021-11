Adelantarse en el marcador abre un nuevo escenario

EN EL JUEGO hay un porcentaje muy alto de azar, pero las cosas que se repiten muchas veces no son por casualidad. Leemos con frecuencia las manifestaciones de los protagonistas asintiendo que lo que hace grande a un equipo es el conjunto. Digo que el conjunto está compuesto de individualidades con sus características, sus creencias, sus gustos y sus posibilidades, quedando para los entrenadores la tarea y la obligación de hacerlos jugar en equipo. Se dan ánimo, se quieren ayudar unos a otros indicando que se trabaja muy bien durante toda la semana y cualquiera de los que juegue lo va a hacer muy bien. Lo harán, pero será de otra manera, porque los protagonistas ya no son los mismos.

No hay un partido igual a otro, aunque dotemos al equipo de herramientas, de mecanismos para transferir sus puntos fuertes al juego y al resultado en el marcador. El gol puede llegar de muchas maneras, pero empezar por delante es una ventaja enorme y no se debe escapar tantas veces. Adelantarse en el marcador presenta un escenario nuevo y, seguramente, con más espacios y campo por delante, que es lo que deseamos todos paro volver a marcar. Cuando un equipo abre el marcador y no es capaz de mantenerlo en varios partidos, debe mirarlo y analizarlo. Sin profundizar, todos pensamos en el nivel físico, en la mentalidad de los jugadores y en la organización defensiva. Sobre todo, lo numérico y espacial. Si esto sucede hay que revisar los mecanismos y los principios que dependen del entrenador, basándose en fundamentos tácticos, como son el control del partido, el equilibrio defensivo, el posicionamiento, las ventajas numéricas, la profundidad defensiva y el control del juego defensivo. Después están los principios que dependen del jugador como son los tipos de marcaje, las entradas, anticipaciones, temporización, vigilancias, talento, mentalidad, voluntad y hábito, entre otros. Queda para el técnico elegir y aclarar las defensas y los posicionamientos defensivos. En esta fase entran de lleno las modas, las culturas existentes, las diferentes formas de expresarlo, de interpretarlo y de ejecutarlo. Defender tiene su belleza, su técnica y su arte. Su lógica está directamente ligada a las transiciones, orientadas a los posicionamientos establecidos, con un balance defensivo, ventajoso y espacial. Centrarse en defender el balón, defender los espacios y los jugadores con y sin balón para recuperar la pelota, ralentizar el juego rival e interrumpirlo, indicarle al rival que en este partido se juega cómo y por dónde mi equipo quiere. Me impongo con inteligencia, con calidad y con arte.

La perspectiva del juego defensivo no va sólo encaminada al balón, a destruir el juego y no puede desligarse de la construcción ofensiva, debe vincularse y tener prevista esa faceta.

El panorama nos presenta diferentes maneras de hacer fútbol, todas bellas, lícitas y de rendimiento en el marcador. Para ello, el entrenador debe conocer a la perfección las características de los jugadores, su gusto por el tipo de juego, su capacidad mental y con base en todo ello elegir los posicionamientos, gestionar los jugadores, los espacios y el tiempo durante los partidos. Se necesita de experiencia y de mucho trabajo. El marcador, el tipo de partido y el minuto de juego son elementos vinculantes.