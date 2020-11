Adiós al curso y al sueño de Jorge Prado por el virus

El piloto gallego Jorge Prado se perderá las cuatro últimas pruebas del Campeonato del Mundo de MXGP de Motocross y se despide así de todas sus opciones al título, después de dar positivo por coronavirus y sufrir una infección pulmonar causada por la enfermedad, y reconoce que tiene “la sensación de haber dejado algo a medias”, aunque está feliz porque ya se siente mucho mejor, y ha pedido a la gente que se tome la covid-19 “muy en serio”.

El lucense, de 19 años y bicampeón del mundo de motocross MX2, pasa el confinamiento en su casa de Lommel (Bélgica). Reside en el piso de arriba junto a su pareja mientras su madre, también contagiada, hace vida en el salón; su padre y su hermana son los encargados de atenderles.

“He mejorado mucho, ya puedo respirar hondo sin problemas, antes sí que notaba que me costaba coger aire sin toser, pero ahora estoy bien y voy recuperando el olfato y el gusto”, declaró el lucense, que ganó el miércoles 21 de octubre el MXGP de Limburgo (Países Bajos) antes de dar ese viernes positivo.

“Estaba contento porque habíamos hecho un buen trabajo y yo me encontraba muy bien, la cosa pintaba bien para el domingo. Pero, de repente, llegó la noticia del positivo. Yo no entendía nada, era algo surrealista, una situación fuera de mi control. Estábamos hablando, llegó la llamada y todos se alejaron de mí... Te sientes como un apestado”.

Tras perderse el MXGP en Lommel pensó en volver a correr, pero llegó un nuevo positivo y una infección pulmonar. “Tanto el neumólogo como mi médico deportivo dijeron que esto no era una broma y que me olvidara de correr. Una infección pulmonar te puede dejar importantes secuelas y un atleta de alta competición necesita el cien por cien de sus pulmones, así que no tenía sentido arriesgar porque todavía me cansaba mucho, me costaba algo respirar y tenía las defensas bajas”, manifestó.

Todo ello frenó su excelente temporada. “Tengo totalmente la sensación de haber dejado algo a medias. Estaba muy bien de forma, tenía la moto puesta a punto y creo que podía haber ganado varias carreras más. Siento que he perdido una oportunidad, quizás no de ser primero, que iba a ser muy complicado, pero sí de asegurar el segundo puesto y meter presión a Gajser”, aseveró. “Fracturas de fémur, de clavícula, problemas mecánicos, penalización injusta y ahora covid, peor es imposible. Por eso me ilusiona el nuevo año, porque sé que no pueden volver a juntarse tantas cosas malas”.

Aun así, se queda con las cuatro victorias en Grandes Premios. “Aunque una no haya contado, para mí es una victoria porque yo sé que he ganado en la pista. Y siempre recordaré esa victoria con doblete en el Gran Premio de España, sin duda ha sido el mejor momento del año. Correr en tu país, por primera vez en MXGP, y hacer doblete es lo máximo. Siempre corres con presión para no defraudar en tu país y si el resultado es así, eres feliz. Eso sí, sin público no es lo mismo, así que espero repetir experiencia en 2021 con aquello lleno”, deseó.

Confirmó que en cuanto pueda pasará unos días de descanso en su casa de Roma, tras ello viajará a España y comenzará la preparación física para el próximo curso, que espera que sea “sin contratiempos, alcanzar un buen nivel y poder luchar por el título. Sé que va a hacer falta mucho trabajo y entrenar muy duro, pero estoy preparado. Eso sí, por encima de todo espero que sea un año sin covid”.

Prado pide a la gente que tenga mucho cuidado. “Yo soy atleta profesional y he minimizado los riesgos y aún así me he contagiado sin saber cómo. Es una enfermedad extraña, en casa cada uno hemos tenido unos síntomas distintos. No puedes tomar a broma una enfermedad de la que puedes morir”.