Aires de cambio, la liga ya es historia

SE CIERRA el campeonato de la Primera División: una liga difícil, trabajada, con muchas lesiones, confinamientos, cuarentenas, contra la pandemia y contra la crisis económica.

Vimos historias de superación y constancia en jugadores y equipos que caen y se levantan. Ya llegan a su fin situaciones que emocionan en un deporte con dimensión y trascendencia más allá de los goles.

Se fue una liga que no respiramos en los estadios ni en el campo, sin gritos, desierta de aplausos, sin calificativos a los árbitros y sin ¡uys! en los tiros y en los remates a portería.

La felicidad fue para el Atlético de Madrid, el equipo más trabajado. El Atlético hizo una primera vuelta completísima, cambió algo la forma de jugar, dio un paso con balón y hacia jugadores con mejor pie y ayudó mucho el regalo de Luis Suárez y sus goles, jugador de raza, de área y depredador. A pesar de todo siguen con discurso victimista. El triunfo no lo pudo celebrar hasta la última jornada.

El Real Madrid, segundo, pudo llegar con vida hasta el último partido. No ganó nada y se sostuvo gracias al portero Courtois, a Benzema y a los tres medios de la vieja guardia. Los noveles no dieron la talla. Su mayor lastre fueron las abundantes lesiones musculares, que dejan en entredicho el trabajo de los preparadores físicos y al departamento médico. Fue un año en blanco. El entrenador va a reflexionar y valorar si vale la pena continuar en un equipo que pide renovarse por los cuatro costados.

El Barcelona gustó mucho, salvo en el tramo final. Koeman hizo un gran trabajo con los noveles, pero no le dio la fuerza para llegar con posibilidades en el último momento. Con buen nivel físico y decisión en el juego ofensivo, le condenó la debilidad defensiva y la situación institucional y económica. Su continuidad está en entredicho a pesar de contar con contrato en vigor y con deseos de seguir. Sin plata para reforzarse, sacarán todo el ingenio negociador, pero sin llegar a la famosa ingeniería financiera.

La liga ya es historia, llega la hora de la despedida: de personajes, árbitros, jugadores y gestores. Aires de cambio. Empieza el baile de los fichajes, despachos abiertos 24 horas, la renovación y composición de nuevos planteles y también la esperanza para todos en la próxima temporada. Empieza la pelea en las oficinas, unos tirando a la baja y los otros peleando por que reconozcan sus méritos para ganar más, es la ley del mercado, pero está claro que el asunto anda apretado para todos.

La convocatoria de la selección desvía la atención del final de liga. Todos jugamos un poco a seleccionador, pero las significativas ausencias darán que hablar. Unos, porque no cumplen con el dicho “si no juegan en su equipo no pueden ser elegidos” y otros, a pesar de su buen momento, no gustan al que manda. Será muy criticado, pero va con el cargo. Es sorprendente que, tras la manifiesta falta de gol, no se incluya a Iago Aspas, en un gran momento de finura, puntería y segundo goleador seleccionable de la Liga.

Tengo ganas de que acabe esta temporada y empezar la próxima con normalidad, con olor de multitudes, colorido y escenarios con bullicio liberador de tensiones.