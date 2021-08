Alberto Ginés: “Si logro que diez personas hagan escalada habré ganado”

Madrid. El escalador español Alberto Ginés, oro olímpico en los Juegos de Tokio 2020, aseguró que su gran triunfo es lograr que la escalada gane adeptos en España y “si diez personas se animan a escalar” ya habrá “ganado” más que con la propia medalla.

“De las cosas que más orgulloso me siento es poder ayudar a la escalada. Quiero ayudar a que crezca y devolver a este deporte todo lo que me ha dado. Por lo que he visto después de la medalla se está hablando mucho de la escalada, también por las redes, y si consigo que diez personas se animen -en toda España- a escalar o a ir a un rocódromo, yo ya habré ganado. Ya estaré contento”, dijo Ginés en una entrevista a Europa Press.

El escalador cacereño, de 18 años, ha denunciado la falta de instalaciones desde el primer momento y ha catalogado su medalla como un “milagro” si se compara con las facilidades para entrenar que tienen en otros países. “No es fácil ser escalador profesional en España. Precisamente fácil no es”, incidió Ginés, bastante claro con sus expectativas para París 2024.

“Lo de París lo veo bastante complicado. La velocidad sale del programa y entonces quedan bloque y cuerda, y en bloque voy bastante justito... La velocidad será una prueba que saquen aparte. Mi tiempo está muy bien para los Juegos Olímpicos, quizá estoy entre los seis mejores del mundo, pero para ser un gran especialista en velocidad debería dedicar demasiado tiempo y siendo sincero prefiero centrarme en las otras dos pruebas”, admitió. E.P.