Alberto Mariano quiere un Arzúa que sea protagonista

Arzúar. El nuevo entrenador del Arzúa, Alberto Mariano, señaló que el reto que ha decidido afrontar, después de cinco temporadas en el Estradense, le supone “un nuevo estímulo”. Tras visitar O Viso, tanto para poner la rúbrica sobre el contrato como para conocer a la directiva y ver más a fondo las instalaciones de trabajo, llegó a la conclusión de que “es un club que tiene ganas de crecer”. El técnico compostelano, aunque nacido en Suiza, admitió que ya hubo, en temporadas anteriores, contactos de parte de la dirección deportiva de la entidad arzuana que no fructificaron, toda vez Mariano mantenía su vínculo con su anterior club: “Es de agradecer que hayan sabido respetar los tiempos. Han sido muy pacientes y respetuosos”. Llega a un equipo que viene de comunicar varias bajas con relación a la plantilla que logró la permanencia en la penúltima jornada de la pasada campaña, y que se verá obligado a reinventarse de cara al próximo ejercicio. Alguarda por la continuidad de nombres de referencia y cercanía. Sabe, no obstante, que tendrá que sumergirse en un mercado al que le augura “sorpresas” hasta el arranque de la liga: “No hay tantos equipos. Y hay gente con expectativas que esperará un poco más”.

A pesar de que las ligas acaban de terminar, en la cabeza del técnico está claro el perfil de jugador que pretende incorporar en su plantilla, aunque optó por no apuntar nombres: “Buscamos chicos con hambre, que sean entrenables, que acepten correcciones, que entiendan que se mejora día a día y que entrenen duro”. Al margen de las incorporaciones, también espera conservar un núcleo duro con futbolistas más experimentados que le dé al equipo “empaque en los momentos malos”. Señala, además, el inicio de liga como el momento en el que mayores problemas pueda llegar a tener y que “a los nuevos les pueda generar más dudas”. Entiende que gran parte de su mercado nicho debería mirar a Santiago de Compostela y alrededores: “Al haber bajado el Noia, los futbolistas del entorno de la capital o de Arzúa, o gente que va a estudiar a la Universidad, reducen su espectro de elección”. Le ilusiona el nuevo responsable del banquillo de O Viso con la posibilidad de intentar montar un once valiente y atrevido: “Me gustan los equipos con mucho ritmo, los que sin la pelota buscan el error del contrario en vez de esperar el fallo del rival. Me gustan los equipos dinámicos en ciertas zonas del campo y muy fuertes atrás. Eso no cambiará”. Aún así, pese a la idea que ronda en su cabeza, Mariano tampoco pretende mostrarse inflexible: “La propuesta futbolística se tiene que adaptar a los jugadores que tengamos”. Por eso, entiende, que el hecho de que O Viso haya cambiado el césped el verano pasado debe suponer un aliciente para intentar firmar “a futbolistas con buen pie”. El nuevo entrenador del Arzúa no delimita el objetivo para la próxima temporada, pero sí advierte que no será una campaña sencilla. “Subieron el Gran Peña y la UD Ourense, bajó el Arosa, habrá seis o siete equipos ‘top’, que son los llamados a estar arriba, y no solo a nivel presupuestario sino por afición y estructura”, explicó, y marcó similitudes con lo sucedido este año.

“Si alguno de los de arriba se despista, habrá tres o cuatro que puedan optar a algo más, y ahí espero que esté el Arzúa”, añadió Mariano, que subrayó como tarea el asentar a la entidad en la Tercera División RFEF y como premisa básica el intentar pasar la menor cantidad posible de apuros. MARIANO RASKIN