Alcaraz, con opciones de ganar su primer Grand Slam

EL US OPEN 2022 no ha podido contar con algunos de los mejores tenistas del mundo: Novak Djokovic (6 en el ranking mundial), por no encontrarse vacunado contra el covid-19; Roger Federer, al estar recuperándose de su tercera intervención quirúrgica en la rodilla derecha; Alexander Zverev (2 del mundo), lesionado gravemente en la última edición de Roland Garros, al estar recuperándose de una intervención quirúrgica en los ligamentos laterales de su tobillo derecho. Si a ello le sumamos que Rafa Nadal (3 del mundo) no llegó en plenitud de facultades físicas ni en su mejor nivel de juego, y no pudo aprovechar la oportunidad que se le presentaba de ganar su 23 Grand Slam, al perder en octavos de final ante un sensacional Frances Tiafoe (26 del mundo). Por último, el actual nº 1 del mundo, Daniil Medvédev, cayó en octavos de final ante el australiano Nick Kyrgios; y Stéfanos Tsitsipas (5 del mundo) cayó contra pronóstico en primera ronda ante el colombiano Daniel Galán (94 del mundo).

Cabe destacar que los cuatro tenistas que están en semifinales (Alcaraz, Tiafoe, Ruud y Khachanov) para intentar ganar el US Open 2022 no tienen en su haber un Grand Slam. El ruso Karén Khachanov venció en cuartos de final al australiano Nick Kyrgios en cinco apretados sets; mientras que el noruego Casper Ruud, venció al italiano Matteo Berretini en tres sets; por lo que Khachanov y Ruud se enfrentarán por un puesto en la gran final. Por el otro lado del cuadro, Frances Tiafoe venció a Andrey Rublev en tres apretados sets; mientras que un sublime Carlitos Alcaraz logró pasar por primera vez a semifinales de un Grand Slam, al derrotar a Jannik Sinner en 5 maratonianos sets, en un partido épico, con remontada del español, y con ello espanta sus fantasmas ante el italiano Sinner que en su duelo particular le ganaba 1-2 y ahora ya están 2-2.

De los candidatos a ganar el US Open, solo Casper Ruud (7 del mundo) y Carlitos (4 del mundo) pueden alcanzar el número 1 del ranking mundial, para ello ambos tendrían que medirse en la gran final del domingo con el título en juego, y el vencedor se haría con el cetro mundial. En el caso de que Ruud y Alcaraz no alcancen la gran final, el número 1 del ranking mundial el próximo lunes sería para Rafa Nadal.

Carlitos Alcaraz atraviesa un gran momento de forma y está demostrando al mundo de lo que capaz, está llamado a convertirse en una de las grandes estrellas del tenis mundial en la próxima década. Como español y gran aficionado al tenis, mi deseo es que Carlitos Alcaraz se lleve el gato al agua y gane su primer Grand Slam, y que con 19 años se convierta en el jugador más joven de la historia en alcanzar el número 1 en el ranking mundial, cumpliéndose mi pronóstico que adelantaba en uno de mis artículos publicado en ECG. Esperemos que así sea.