Alcaraz sigue adelante pero Garbiñe pierde ante Kvitova tras acariciar los octavos del US Open

TENIS. Carlos Alcaraz, el tenista murciano de 19 años, venció ayer Brooksby por un 6-3, 6-3 y 6-3, y avanzó así a octavos de final del Abierto de EE.UU. Por otro lado, l también española Garbiñe Muguruza se despidió de este US Open en la tercera ronda al perder por 5-7, 6-3 y 7-6(10) en dos horas y 39 minutos ante la checa Petra Kvitova, pese a contar con dos bolas de partido y de tener el servicio para llevarse el encuentro. En una temporada decepcionante y con muchos sinsabores, Muguruza, número diez de la WTA, se había reencontrado con su mejor tenis en el último Grand Slam del año, pero finalmente cayó ante Kvitova tras un partido muy reñido y emocionante. La española no pudo igualar su mejor resultado en el Abierto de EE.UU. (octavos en 2017 y 2021) y todavía no ha encadenado tres partidos seguidos ganados en este 2022. Aunque se encuentra lejos del nivel que la llevó a ser doble campeona de Wimbledon (2011 y 2014), Kvitova, número 21 de la clasificación mundial, no era una contrincante sencilla.

La checa, finalista en Cincinnatti y campeona de Eastbourne este año, llegó a este partido con un balance de cinco victorias y solo una derrota contra la española.

Además, tenía las piernas más frescas puesto que superó la segunda ronda sin tener que jugar por la retirada de la ucraniana Anhelina Kalinina. Disputado en el primer turno de la mañana de Flushing Meadows, el partido comenzó con un dominio claro de los servicios, intercambios concisos y con puntos muy rápidos. Tanto fue así que en poco más de quince minutos ya se habían resuelto cinco juegos (3-2 para Kvitova). La checa fue la primera en enseñar los dientes y, aprovechando el poderío de su derecha para mover a Muguruza, logró el primer break del día (4-2).

La española fue de más a menos y aunque brilló a ratos, acabó fuera. AGENCIAS