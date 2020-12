Álex Suárez: “Para mí no es ninguna sorpresa que el Tenerife esté a ese nivel”

··· Álex Suárez entró en la preconvocatoria de la selección española para la ventana FIBA de los últimos días, aunque como reserva, por lo que finalmente no se alistó a las órdenes de Sergio Scariolo. Ya figuró en la lista final en dos ocasiones, pero aún no se ha estrenado como internacional. “Una vez me lesioné y tuve que volver, y la otra no pude debutar. Son cosas que te hacen trabajar mucho más porque ves que vas por buen camino, y se trata de mejorar para que las cosas vayan llegando. Sería bastante ilusionante debutar con la selección, pero no tengo ninguna espinita”, asume.