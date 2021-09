Álex Vidal, a darlo todo en Tokio sin renunciar a colgarse un metal

El taekwondista ribeirense Álex Vidal debutará la próxima madrugada, del miércoles al jueves, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Cumplirá un sueño en la primera vez que su deporte está incluido en el programa de pruebas.

“Con moita alegría e ilusión porque era un obxectivo que tiña marcado dende o 2015, cando se anunciou que o taekwondo entraba nos Xogos. Como para todo deportista, a Olimpiada é o teito, o máis grande ao que se pode aspirar. Foi un camiño duro e longo para conseguir representar a España e Galicia nos primeiros Xogos. Todo un orgullo”, comentó Vidal en declaraciones a la Federación Gallega de Taekwondo.

El ribeirense del Natural Sport se estrenará de madrugada (4.15 horas en Galicia) ante el egipcio Mohamed Elzayat en el inicio de su camino dentro de la categoría -61 kilos K44. Si avanza, seguirá compitiendo a lo largo del jueves... sin renunciar a nada.

“Despois da lesión que sufrín hai case catro meses, o obxectivo é dar o máximo no tapiz e baleirarnos. Sabemos que todos os rivais son durísimos e as medallas estarán moi caras, pero iso non significa que non vaiamos a polo podio”, proclama.

Como el resto de deportistas que compiten en Tokio, Álex Vidal afronta los Juegos tras un periodo complicado para prepararse debido a la situación con la COVID. “Ao principio foi duro, pola incerteza de se cancelaban ou se pospoñían, ou incluso se se celebraban. Así que nos puxemos a traballar nun piso como se podía e cando nos dixeron que se aprazaban, pois a verdade é que sentimos un pouco de alivio e xa puidemos planificar doutra forma”, explica el taekwondista de Ribeira desde Japón.