Álvaro Casas: “El Coruxo es un rival duro; tiene un gran bloque”

Álvaro Casas analizó este jueves, en la sede de Deltacargo, la previa del derbi contra el Coruxo. El central, reconvertido a centrocampista en este inicio de curso, quiso destacar la importancia del encuentro de este domingo, a las 12.00 horas, en el Vero Boquete. El capitán del equipo quiere sumar el triunfo para revertir el mal trago de Lugo. La rueda de prensa tuvo lugar en la sede de Deltacargo, el nuevo patrocinador oficial de Álvaro Casas y también del derbi que mide a la SD Compostela ante el cuadro vigués.

Sobre la derrota en Lugo el pasado fin de semana, subrayó que “fue un golpe duro”. “Cuando pierdes en el último minuto fastidia mucho, este año llevamos tres así, pero tenemos que seguir trabajando y centrarnos en eso, en no perder la concentración. Duele mucho cuando estás trabajando todo el partido y se te va en los últimos cuatro minutos. Perdimos unos buenos puntos este fin de semana y también nos pasó contra el Oviedo y el Langreo en casa, por lo que es, sin duda, uno de los puntos que tenemos que mejorar”, señaló.

Asimismo, afirmó que se siente cómodo jugando de mediocentro. “Mientras esté en el campo, estoy cómodo. Es una posición que conozco, hace años que no jugaba ahí, pero llegué al Compos como centrocampista, aunque después pasé a jugar de central. Desde luego, no estoy incómodo en esa posición”, indicó Casas, quien también se refirió al sistema de cinco defensas empleado por la SD: “El míster tuvo que cambiar el sistema por las circunstancias, pero el equipo compitió bien, al entrenador le gustó y apostó por continuar con eso. Ahora que recuperamos gente, prefiero ver el vaso medio lleno, porque un equipo que sabe jugar con varios sistemas y con diferentes planes, crecerá. Recuperamos gente y este fin de semana es muy importante conseguir los tres puntos para no descolgarnos de la zona alta, que es nuestro objetivo”.

Y sobre el rival de este domingo, el Coruxo, destacó su grupo, porque llevan bastantes años juntos. “Tiene un gran bloque, el entrenador ya había estado antes y el año pasado cogió al equipo en descenso y lo puso en playoff. Es un rival duro”, concluyó.