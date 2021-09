Álvaro Casas o las comparaciones (entre Compostelas) son odiosas

Las comparaciones son odiosas... pero se hacen, o se piden. A Álvaro Casas, capitán de la SD, se le pidió comparar al actual Compos, el de Rodri y su plantilla, con el anterior o los anteriores, los de Yago y sus plantillas. No entró al juego.

“No me gusta comparar, no beneficia a nadie: ni al equipo del año pasado, ni al de éste. Son equipos, entrenadores y grupos diferentes. Cuando empiezas a comparar unas cosas con otras siempre vas a dejar en mal lugar a uno. Seguimos un grupo grande de jugadores, el cuerpo técnico se ha renovado, el club creo que ha dado pasos adelante en muchas cosas y el equipo a final de temporada se demostrará si cumplió las expectativas o no”, resumió. Y siguió con la actualidad.

PASARÓN. “Era la primera jornada, en casa del rival más fuerte del grupo, para mí. Volvió el público a Pasarón, hubo ambiente, ellos salieron muy fuertes y nosotros es verdad que no estuvimos muy ajustados en la primera parte. En la segunda corregimos un par de cosas, creo que dimos una muy buena imagen y sacamos un punto de un campo muy complicado”.

DOS CARAS. “El rival juega, ellos salieron más fuertes que nosotros; intentamos salir jugando desde atrás y tuvimos un par de pérdidas, pero también en lo que no se ve tanto, como los duelos individuales, las disputas, ellos siempre salían ganando. En la segunda el equipo ya compitió mucho mejor, estuvo más serio con balón, más tranquilo, generamos tres ocasiones y valió”.

RODRI. “El míster demostró que va a jugar el que se lo gane, en el once y en los cambios. Tomó responsabilidad, decisiones en el encuentro, y como dijo él, le salió bien”.

PALENCIA. “Lo que definirá esta liga será la igualdad. El Palencia Cristo Atlético es para todos un desconocido, pero les vi contra el Coruxo, un equipazo, y les ganaron 2-1. Será un partido muy disputado, y el que esté más ajustado en las pequeñas cosas se llevará los tres puntos”.

DOS EN SAN LÁZARO. “De momento viene uno: hay que centrarse en el primero y después en el otro. Cuando te pones a pensar así, que tienes dos en casa, te puedes relajar un poco y no podemos tener esa mentalidad. Tenemos que hacernos fuertes en casa, y después fuera si puedes ganar o puntuar, mejor”.

AFICIÓN. “Es una maravilla estar con público. Da un poco de pena el año pasado no poder haber disfrutado con público en A Malata, Riazor, San Lázaro, los derbis... El otro día estabas jugando y esa sensación de que la gente está animando, sentir el ruido, no poder escuchar a tu compañero... es precioso. El fútbol sin gente no es lo mismo. Agradecer a toda la gente que se desplazó a Pontevedra, fue un gasto económico”.