Anfield examina a un Real Madrid al límite y con bajas

El Real Madrid deberá superar el duro examen de Anfield para acceder tres años después a las semifinales de la Liga de Campeones, un reto que encara con dos goles de ventaja tras el 3-1 de la ida pero al límite en su físico y plagado de bajas importantes que provocan que Zinedine Zidane presente una defensa de circunstancias.

La ilusión madridista de dar un paso firme hacia la decimocuarta Copa de Europa, con un rival del perfil del Chelsea en el horizonte de semifinales y una final soñada, pasa por el mítico Anfield. Con un factor a favor, la ausencia de un público que empuja en volandas a la épica al Liverpool, pero varios en contra de Zidane.

El gran especialista de la Champions, que solo perdió una eliminatoria y fue el único que conquistó tres ediciones consecutivas, advirtió de que el físico de sus jugadores ha llegado al límite y que las bajas, 50 este curso, atacan en un momento decisivo.

A la cita acude teniendo que inventar soluciones en la defensa. Sin sus centrales titulares, Sergio Ramos y Raphael Varane con coronavirus, sin su lateral derecho titular, Dani Carvajal, ni el improvisado sustituto que se convirtió en imprescindible, Lucas Vázquez. Con Eden Hazard sin prisa por volver.

Le faltarán referentes a Zidane pero nunca la entrega de sus jugadores. Una vez más los unió a todos en el esfuerzo y encontró el apoyo de los menos habituales para sostener el clásico y ganar opciones en la liga.

Con Militao pasando de la grada a jugar tres partidos consecutivos decisivos. Puede entrar Marcelo en la banda izquierda y pasar Mendy a la derecha, o ser titular Odruozola,al que se le vio falto de ritmo en el clásico.

Zidane entendió que el duelo del Alfredo di Stéfano, bautizado como “un campo de entrenamiento” por Jürgen Klopp en palabras que dolieron a la entidad madridista, era el momento de ir por el Liverpool. Su plan funcionó en la noche soñada de Vinicius (dos goles), con un tridente que provocó la peor de las caras del Liverpool.

Todo apunta a una imagen más cercana a la mostrada ante el Barcelona. Puede entrar Fede Valverde, que debería ser infiltrado por un fgolpe en el pie. La búsqueda del contragolpe con la velocidad de Vini y lel gol de Benzema.

El Liverpool se encomienda a la remontada por tercer año seguido ante un equipo español. Le funcionó hace tres contra el Barça (4-0), Oblak y el Atlético dijeron no el año pasado; hoy lo buscará sin el You’ll Never Walk Alone de la grada. Con bajas también en defensa y Thiago.