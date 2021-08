“Años atrás siempre quise volver, salió lo del Compos y me apunté”

··· Parapar, sincero, confesó que tras la lesión en el tendón rotuliano que lo tuvo doce días sin realizar entrenamientos de campo, no se ve todavía a tope. “Me falta algo, lo cogeré con los partidos. No estoy para jugar 90 minutos, hasta dentro de dos o tres semanas no lo estaré. Me sigue doliendo un poco, pero pasará”, explicó.

··· Se definió de manera simple: “Un jugador al que le gusta ir al espacio y disparar”. A la pregunta de si es goleador, contestó a la gallega: “Depende, hay entrenadores que me ponen más pegado a la línea, y otros más por dentro, de mediapunta. Pegado a la línea no marco tantos goles, doy más asistencias. El año que más marqué, doce”.

··· Lleva bien los inicios en el Compos, y alaba la relación con su nuevo entrenador, Rodri. “Me llamó para felicitarme cuando fiché. Y en el día a día la relación con él es muy sana, normal, humana. Le digo con sinceridad lo que pienso y él me lo dice a mí. El día a día, muy bien”.

··· Confiesa que el equipo tiene “muchas ganas” de que empiece ya la liga”, y lo ve “preparado. Las pretemporadas son difíciles, a veces ganas todo y en la liga pierdes, y al revés. Los goles llegarán, lo importante ahora es coger buenas sensaciones, ganes o no pierdas, y estar bien físicamente para aportar”.