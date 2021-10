Apelar al ‘espíritu Tonecho’, el antídoto a un Murcia de récord

No será un partido más. Ningún Obra-Murcia lo es de hecho desde el fatídico play-off de ascenso de 1990, una rivalidad que se ha ido cimentado a base de coincidir en desafíos como el ascenso a la ACB en la campaña 2010/11, magnificada con resultados como el +52 en Sar de la campaña 2014/5 (104-52) y duelos casi siempre al límite en tensión e intensidad... pero es que la cita de esta tarde (18.00 horas) será un Obra-Murcia aún más especial, una jornada inolvidable, histórica.

Porque la Caldeira se pondrá de pie ya antes del pitido inicial. El club alcanzó el 5 de octubre de 2020 sus bodas de oro, una celebración que quedó en suspenso debido a la covid, pero como pistoletazo de salida a unas efemérides que pretenden hacer justicia con los avatares de una entidad única y ejemplo de resistencia y supervivencia, en los prolegómenos del encuentro se realizará un merecidísimo homenaje a Tonecho durante el que cual se retirará su mítico 14 que pasará a estar colgado para siempre en el techo del pabellón.

Arropado por muchos de los compañeros a los que ayudó dentro pero sobre todo fuera de la pista desde su llegada al Obradoiro CAB en el año 71, aplaudido por un obradoirismo que ha tenido en su figura un ejemplo de lealtad, compromiso y espíritu conciliador, el coruñés se erigirá en el primer gran protagonista de una velada que sin duda permanecerá en la retina de todos los aficionados.

Pero Tonecho no solo será protagonista antes del partido, es el propio entrenador Moncho Fernández el que ha pedido que lo sea también una vez el balón comience a botar. Reclama el técnico compostelano en los suyos el mismo coraje, carácter, inconformismo y combatividad que la “leyenda” -como él le llama- exhibía durante los 7 años que vistió la camiseta del Obra para poder hacer frente al mejor UCAM Murcia de la historia. “Es un símbolo a tener en cuenta para las generaciones presentes y sin duda para las pasadas también porque todos sus excompañeros ven en él al líder que fue, al compañero que fue. Tonecho es una persona aglutinadora, un gran tipo y demás, pero era un ferocísimo competidor y cuando se ponía la camiseta de competir hacía lo que hiciese falta y ese también debe ser un espejo en el que mirarnos”, instaba el técnico durante la rueda de prensa previa al choque.

Debe el conjunto santiagués aprovechar el empuje de la grada, como lo hizo frente al Joventut y ante el Fuenlabrada, con el fin de mantener su condición de invicto en casa y alcanzar un tercer triunfo que le mantenga en la pomada de una Liga Endesa extremadamente igualada.

El rival. “Tienen muy claro a lo que juegan, a qué quieren jugar en cada momento, con un baloncesto muy inteligente, muy vistoso, muy vertical. Son uno de los equipos que mejor tiran de tres de la Liga, que más puntos anotan en la zona restringida... Hacen muchísimas cosas bien”, insiste Moncho Fernández sobre un Murcia que llega a Santiago con su mejor balance tras 5 jornadas (3-2), con su mejor promedio anotador en 24 temporadas ACB (85,6) y el máximo artillero del torneo (Taylor con 18,4 puntos y líder en porcentaje desde los 6,75 con un gran 66,7 %).

“Destacaría su agresividad tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, son el equipo que más personales recibe (22,4), el que más hace (23), no tienen miedo de gastar una falta. Es un espejo en el que debemos reflejarnos, son muy duros. Cuando hablamos de agresividad no solo me refiero a esto sino que son uno de los rivales que mejor juega a ritmo alto”, detalla el entrenador del Monbus.

E irremediablemente toca pensar en los básicos para hilar un argumento para la victoria. Concentración, cuidar las líneas de pase, el balance defensivo, bloquear el rebote, la solidaridad en defensa y el rigor en ataque, “el acierto, el físico, la pelea”... y sobre todo las batallas del 1c1.

La propia web de la competición revelaba con cifras el juego coral de este UCAM Murcia donde no solo brillan Taylor y McFadden: Augusto Lima es un seguro en el rebote (8.º con 6,2, y 2.º en capturas ofensivas con 3,2); Czerapowicz es el 9.º que más triples mete (2,4), con un fantástico 60 % el 3.º mejor de la competición; y James Webb III se las ingenia para aparecer en tops como el de recuperaciones (8.º, con 1,4), rebotes defensivos (14.º, con 3,8) y porcentaje en tiros de 2 (17.º con un 66,7 %). Jordan Davis, Radovic, Rojas, Bellas, Cate, Malmanis o Kostas también tienen su parcela para aportar bajo las directrices de un Sito Alonso “que sabe explotar muy bien las habilidades y características técnicas de sus jugadores”.

Atmósfera peligrosa. El entrenador del UCAM Murcia coincide en que será un partido “muy exigente y de extrema dificultad” en una cancha en la que se genera “una atmósfera peligrosísima” e insiste principalmente en rebajar el nivel de euforia de los suyos: “Entiendo que la gente esté ilusionada, pero nos equivocaríamos si nos despistamos de la realidad”.

“Contar con un hombre tan grande como Birutis y la polivalencia de Ellenson jugando como pívots condicionan, y a eso se une la calidad individual de Hobbs y la agresividad y la intensidad de Zurbriggen, la experiencia de Oliver y la capacidad de anotación de Robertson y la de tiro de Beliauskas, el impacto de Scrubb y la mejoría de Suárez. Son un equipo muy peligroso”, subraya Sito Alonso.