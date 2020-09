Aplazadas las jornadas 1 y 3 de la Asobal, que planteará su disolución

Madrid. El Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano acordó en la reunión extraordinaria celebrada ayer aplazar la disputa de las jornadas 1 y 3 de la Liga Sacyr Asobal, previstas para esta semana, a “tenor de la solicitud firmada por casi el 50 por ciento de los clubes y la Asociación de Jugadores de Balonmano (AJBM)”.

En su escrito, según informó la Federación, el Comité de Competición destaca “la posible existencia de casos de contagio en algunos clubes”, algo que “dotaría de mayor fuerza” a la solicitud de aplazamiento.

No obstante, el Comité de Competición limitó el aplazamiento a las jornadas 1 y 3, previstas para los días 2 y 5 de septiembre, y no a las tres primeras jornadas, tal y como solicitaba la propuesta. La solicitud de aplazamiento llega ante la “ausencia de aprobación por parte del CSD del protocolo para las competiciones no profesionales”.

La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (Asobal) acordó en Asamblea General Extraordinaria ayer convocar en el “en el menor plazo posible” una nueva asamblea en la que se someterá a votación “la disolución de la Asociación”.

Cinco miembros de la Comisión Delegada presentaron su renuncia, tras la resolución del Comité Competición de la Federación. efe