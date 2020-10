Aplazado el debut del Santiago, que tiene más positivos

No es el horror, el horror. Pero sí el caos, el caos. No es el carismático rebelde coronel Kurtz (el gran Marlon Brando) de la película Apocalypse Now el que dice ahora la ¡frase, “yo he visto el horror”, pero sí el Santiago Futsal, como tantos otros clubes deportivos de todas las especialidades, el que bien podría lamentar, aterrado, que está viendo el caos queprovoca un ser minúsculo, un enemigo invisible: el coronavirus. El covid-19 está alterando el sistema nervioso de las sociedades de todo el mundo, y amenaza con dejar a los clubes medio idos, repitiendo una frase: “El caos, yo he visto el caos”.

Dentro de ese caos que domina la sociedad, y dentro de ella el deporte, el Santiagorecibió ayer la confirmación, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, de que el partido con el que debía abrir el camino en la temporada 2020-21 en Segunda División, el sábado en Leganés, queda aplazado, debido a los casos de coronavirus del conjunto compostelano-

Es una chinita más en el zapato hecho temporada para el Santiago Futsal. Una campaña que ya iba a empezar tarde y mal, de forma atípica en cuanto al sistema de competición, con dos subgrupos. Como del todo atípica fue la pretemporada: los entrenamientos han tenido que realizarse con notables obstáculos: un equipo sin ser equipo, dividiso en grupos, y guardando excepcionales medidas de seguridad.

Pero pese a eso, pese a guardar escrupolsamente todas las medidas de prevención sanitarias reclamadas por un cada vez más exigente protocolo; pese a aconsejar a su plantilla que redujese en todo lo posible su vida social y se confinase en el fútbol sala... pese a todo, el Santiago Futsal notificó a finales de la semana pasada que tenía dos casos postivos por covid-19 en su plantilla.

La alarma surgió el pasado martes, en el partido amistoso (uno de los pocos que ha podido jugar el equipo de David Rial en esta rara, inusual pretemporada) contra el Leis en Pontevedra: uno de los jugadores presentaba síntomas compatibles con el covid. El miércole hicieron la prueba, y el viernes se supo que el jugador en cuestión, y otro que no estaba en el grupo y que lo supo al irse a realizar una operación (Javi López) también habían dado positivo.

Siguiendo el protocolo, los demás jugadores, los técnicos y el personal que hubieran estado en contacto con esos positivos, seguidos por los rastreadores, debían guardar al menos diez días de cuarentena domiciliar. Así lo hicieron todos: a esperar en casa, a ir haciéndose uno a uno la prueba PCR y esperar resultados.

El Santiago Futsal se mueve estos días en la idea, la convicción, de que van a surgir nuevos positivos de esos resultados de las PCR: es lo normal, lo lógico en un grupo que mantuvo en tan estrecho contacto: en los entrenos, en el viaje en bus a Pontevedra, en el mismo partido...

EL ESTRENO. El club compostelano tenía asumido ayer, también, que no iba a viajar para jugar el partido del debut en la cancha del CD Leganés. No veía posible jugar; el sábado, día del partido, finalizaba precisamente la cuarentena para los jugadores que hubieran dado negativo en el test de PCR... en la primera prueba, aún quedaba por realizar la segunda.

El Santiago ha mantenido permanentemente informados de la situación tanto a las federaciones Española y Gallega como al Concello de Santiago y a la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta. A media tarde de ayer, el club recibió la notificación de la RFEF de que el partido de Leganés quedaba suspendido. Imperó la lógica, el caos del covid-19 continúa.