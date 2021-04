Apuesta Primo por “darnos una alegría en Soria y ver luego los otros resultados”

Volvió a jugar, tras una ausencia de meses, Óscar Primo con la SD Compostela. Regresó “de forma agridulce”, por el polémico penalti final, en el partido contra el Langreo. Pero ya es uno más, quiere sumar en la recta final del curso y, para empezar este domingo (12.00 horas) en Soria frente al Numancia. También volvió, este miércoles, el jugador a una rueda de prensa, y aunque reconoció que las opciones del Compos de llegar a la segunda plaza y jugar la próxima campaña en Primera RFEF son bastante escasas, apuesta por “ir a Soria, darnos una alegría por fin a nosotros mismos, nos traemos los tres puntos y a partir de ahí a saber qué puede pasar con los otros resultados”.

REGRESO. “Fue una vuelta agridulce, por lo que pasó al final del partido, pero a nivel individual había ganas de volver, porque al final era una lesión desde el 15-16 de enero, pasaron casi tres meses. Era la primera vez que estoy tanto fuera, además en un año atípico como éste, con pocos partidos y parones. No estoy al 100%, a ver si poco a poco consigo acabar bien y puedo ayudar al equipo”.

LESIÓN Y RECAÍDA. “La semana de Pasarón iba a entrenar con el grupo el viernes, de repente apareció la climatología y se suspendió y el sábado casi no pude entrenar, por lo que llegué a Pasarón casi sin entrenar con el grupo; y allí pasó lo que pasó: ya lo noté en la segunda jugada del partido, pero aguanté como pude porque en el banquillo estaban todos tocados, y el resultado ya se vio”, lamenta.

OPCIONES. “Este año es tan atípico que cada siete días es una final, para lo bueno y para lo malo. No sacamos tres puntos en Marino con un penalti fallado, contra el Langreo tampoco. Teníamos la oportunidad de estar metidos en la pomada, y fastidia: por H o por B no es así. Ahora hay que acabar bien lo que queda, competir, nos merecemos una alegría por la lucha y pelea de todo el año”.

AUTOCRÍTICA. “El fútbol consiste en estar acertados en las dos áreas. Ha habido partidos en los que no estuvimos acertados en el área rival, incluido yo, pero también otros que sin hacer nada nos hemos encontrado con un empate o una victoria, como en Pasarón. Al final, el fútbol te pone donde tienes que estar. Por ello, hay que estar contentos, orgullosos y disfrutar de estos entrenamientos y estos tres partidos que quedan, porque tenemos un grupo impresionante y la verdad es que da gusto estar con ellos”.

PRIMERA RFEF. “No se puede hablar de fracaso en ningún caso al no alcanzarla, porque al empezar, con el presupuesto que había y los rivales del subgrupo, es para estar orgulloso de estos jugadores y pensar ya en intentar acabar bien este año y mejorar el año que viene. Cada siete días era una final, pero el día del Celta B sí que fue clave, si hubieses ganado les pasabas... a lo hecho, pecho, ya no hay que mirar hacia atrás; cuando ha pasado, todo lo ves diferente”, comenta.

¿RELAJACIÓN? “No creo. Igual no hemos llegado en el mejor momento físico, se nos ve en ciertos momentos apáticos, no sé decir si fue cosa de moral. Podíamos haber llegado en mejores condiciones y no ha sido así, pero al final los rivales también juegan. El Numancia, por ejemplo, es un recién descendido y me encantó en el primer partido. Me pareció un equipo que en distancias cortas eran buenísimos, en cuanto a presionar al rival y jugar a uno o dos toques. La verdad es que ha sido un rival de los que más me han gustado este año”.

FUTURO. “Sólo pienso en acabar estos tres partidos, ayudar al equipo. Pero no puedo decir nada porque ha sido un año muy complicado para mí, con tres meses fuera ahora y otro mes en la primera vuelta; no sé lo que va a pasar. Me fastidia mucho no haber podido estar, sobre todo en los momentos malos, para intentar dar todo lo que pueda, pero lamentablemente no ha podido ser así en una temporada de mala suerte”.