Arenteiro-Compostela, con la ambición por bandera

El Compostela visita esta tarde al Arenteiro con la intención de firmar su primer triunfo fuera de casa y, sobre todo, no correr la suerte de los dos últimos duelos, en los que se quedó con la sensación de haber perdido puntos tras ceder sendos empates. Desde las 17.00 horas, en Espiñedo, el cuadro de Rodri Veiga estará arropado por el mayor número de aficionados blanquiazules desde que empezó la pandemia. A ellos intentará dedicarles una victoria que serviría para asentarse en los puestos nobles de Segunda Federación.

Esa es la consigna. “Estamos peleando para intentar estar arriba desde ya”. Transcurridas las primeras cinco jornadas Rodri defiende las opciones del Compostela en la nueva categoría. No se esconde el técnico, que habla abiertamente de luchar por la zona alta de la clasificación consciente, tras lo visto en los primeros partidos, de que el equipo puede conseguirlo.

Para ello deberá evitar caer en la misma suerte que frente a Leganés B o Bergantiños. Después de ir ganando, y de gozar de ocasiones para cerrar el choque en la primera parte, ambos compromisos se saldaron con empate. La sensación, sobre todo el pasado fin de semana frente al cuadro rojillo, era la de haber dejado escapar dos puntos. Y en una liga tan igualada, donde solo un equipo, el Unión Adarve, ha sido capaz de sumar tres victorias en cinco partidos, cada triunfo marca la diferencia.

“Ojalá seamos capaces de mantener ese nivel y ese ritmo. Y seguir insistiendo para que la segunda parte se parezca a lo que estamos haciendo en las primeras”, desea Rodri Veiga. El técnico sabe que “cuanto más arriba y más puntos tengas” en este inicio de campeonato, “esos no te los quita nadie”.

El reto esta tarde no es otro que el de salir a ganar. No es un desafío menor, porque el Arenteiro no pierde en casa desde diciembre de 2019. Para hacerle frente el técnico compostelanista no podrá contar con Baleato ni Fer Beltrán, que permanecerán alejados de los terrenos de juego en torno a tres semanas por sendas lesiones. Viajan todos los disponibles a O Carballiño, donde Rodri tendrá que hacer un descarte antes de que comience el partido.

Desde el césped, los jugadores del Compostela podrán sentir el aliento de sus aficionados, que protagonizarán el desplazamiento más numeroso en los tiempos del coronavirus. Durante la semana se han venido sobre 150 entradas de forma anticipada para la afición visitante, a falta de sumar todos aquellos seguidores que compren la suya esta tarde en la taquilla.

El Arenteiro llega a la cita en puesto de descenso, después de empatar a domicilio contra el Pontevedra y de derrotar al Salamanca CF UDS, su única victoria, en su último partido como local. Fran Justo, quien era técnico del Ourense CF ante el que el Compos logró el ascenso, tiene a toda su plantilla disponible.