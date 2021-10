Arzúa-Estradense, duelo de buenos vecinos... necesitados

No se puede decir que el CSD Arzúa y el CD Estradense no hayan jugado bien esta temporada. Las crónicas de los partidos de ambos equipos coinciden en que han hecho méritos de sobra para tener al menos una victoria en su casillero. Pero la clasificación muestra fría, cruelmente, el dato: el Arzúa ha sumado dos puntos, dos empates, en los tres partidos que ha jugado (descansó una jornada); y el Estradense, un empate en cuatro partidos. Los dos están antes de jugar en zona roja, las cuatro últimas posiciones del grupo gallego de la Tercera RFEF.

Así que estar tarde de sábado (17.00 horas), en O Viso, con excelentes entrada y ambiente y previsión de sol, llega un duelo que más de rivalidad por cercanía es de buena vecindad, la que ambos conjuntos presumen de tener. Arzúa y Estradense se desearán suerte... antes y después del derbi. Que en éste ambos se dejarán el alma en pos de un objetivo común: lograr la primera victoria del curso.

“Sí, tenemos que empezar a ganar ya”, admite Manuel Losada, Chollas, entrenador del Arzúa. “El partido nos llega en mal momento a los dos, que no hemos logrado vencer por h o por b. Nuestro equipo no tuvo pretemporada y partido a partido va mejorando, creo que ya merecíamos haber ganado. Y habiendo visto al Estradense, lo mismo”.

Para Chollas, los dos equipos no deben tener “problemas para salvarse, o para estar más arriba. El Estradense hizo una gran temporada el año pasado, y ahora me sigue gustando mucho: es un equipo muy bien trabajado, muy potente a nivel defensivo, sólido y muy competitivo, pero está en esa fase en la que no le salen las cosas ante el gol; fue mejor que el Somozas, por ejemplo... pero esto va de ganar”, explica.

“Queda mucho camino, estamos empezando. Nosotros entre pretemporada y liga hemos jugado siete partidos. No hemos podido desarrollar el planteamiento que queremos, estamos en proceso de conocernos; hemos pasado el covid, tenemos jugadores que llegaron hace poco... vamos puliendo cosas, estamos en proceso de crecimiento y a a ver qué somos capaces de ir haciendo”, añade.

Salvo las bajas de larga duración de Loreiro y Quiruga, y con Pedro Delgado ya reincorporado al grupo, el Arzúa está al completo.

SENSACIONES. Alberto Mariano, entrenador del Estradense, incide en la buena relación con el Arzúa: “Somos más amigos que rivales, estamos cerca y nos conocemos todos”. Y pide para el partido de O Viso “que se traslade a la tabla lo que estamos haciendo en el verde, que por diversas circunstancias no se traduce en puntos. Pero queremos algo más que buenas sensaciones, queremos resultados que es lo que cuenta”.

El técnico explica que “si la mala racha de no ganar en cuatro o cinco jornadas llega a mitad de temporada, quizá no se le daría tanta importancia; pero es ahora, al principio, y todo se dimensiona más. A los dos, en todo caso, nos vendría muy bien sumar tres puntos cuanto antes, para instalarnos en la zona media de la tabla que es la que nos corresponde”, dice.

Admite que del Arzúa, al que ya tuvo de rival en la Copa RFEF (0-0, pasó el Estradense por penaltis), le preocupa “que está por confeccionar, por desarrollar, quizá no está del todo ajustado y eso lo hace un poco impredecible. Domina tanto el juego combinativo como el directo”.

Para el choque, tiene las bajas de Tucho y Migui.