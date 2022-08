Así rinde en el Real Madrid el gallego Lucas Vázquez, de 10

··· El estreno goleador de Lucas Vázquez con el Real Madrid tuvo lugar lo hizo en Liga frente a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu en la temporada 2015/2016.

··· Su perfil en Twitter (@Lucasvazquez91) suma 1,8 millones de seguidores y en Intsgaram 14,9 mill.

··· Su recorrido a nivel de clubes en el fútbol ha sido: C. D. Curtis (2000-04); Ural C. F. (2004-07); categorías inferiores del Real Madrid (ingresó el 01/07/2007) con esta trayectoria... Juvenil C (2007-08), Juv. B (2008-09), Juv. A (2009-10), Real Madrid C (2010-11), Castilla (2011-14), Espanyol (2014-15) y Real Madrid (2015-2022 ).



··· En 2016, Lucas Vázquez . fue condecorado en su tierra natal con el título de Embaixador do Concello de Curtis (en dicha localidad un campo de fútbol que lleva su nombre). Le apodan ‘El Expreso de Curtis’.