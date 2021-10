Atención a los zarpazos del león herido: el Obra no se fía del Baskonia

Es como elegir entre lo malo y lo peor: ¿Qué le convendría más al Monbus Obradoiro: un Baskonia herido que arrastra una racha de cuatro derrotas consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa, o un conjunto vitoriano eufórico e invicto jaleado por un Buesa Arena ya al 80 % de su aforo? Pues recurriendo al libreto de Moncho Fernández, es mejor no perder tiempo en aquello que no se puede controlar, así que el equipo santiagués centrará esta tarde (20.00 horas) sus esfuerzos en cómo lograr su tercera victoria del curso, la primera a domicilio después de dos salidas, ante un anfitrión con la exigencia de enderezar el rumbo y convencer a su afición.

Porque aun con la llaga sangrando tras caer el viernes frente al Milan de Ettore Messina en su cancha por 64-78 -en un duelo en el que los de Ivanovic se quedaron en menos de 70 puntos por cuarta ocasión consecutiva, firmaron un pésimo registro desde la larga distancia del 15% de acierto y apenas sí repartieron 7 asistencias- el Baskonia rebosa calidad y en su supuesta agonía puede soltar la zarpa a la mínima oportunidad. “Porque el equipo es el que es, tiene la historia que tiene y disputa las competiciones que disputa. Es un equipo con mucho talento en todos los puestos, con mucho talento técnico y físico y una plantilla muy completa y polivalente, donde muchos jugadores pueden actuar en diferentes posiciones”, alerta Moncho Fernández.

Entiende el técnico compostelano que, al igual que en el resto de los clubes, el hecho de que Baskonia esté inmerso en pleno proceso de reconstrucción tras incorporar este verano hasta a siete jugadores nuevos explica este inicio de curso titubeante, pero insiste en que las señas de identidad baskonista prevalecen pese a los malos resultados. “Es reconocible en el aspecto defensivo, en la filosofía que su entrenador quiere implantar”, apunta Moncho Fernández y continúa: “Atrás es uno de los mejores equipos de la Liga como viene siendo habitual (recibe un promedio de 74,75 puntos) y quizás ese sea el punto más destacado. Creo que les falta, fundamentalmente, acoplamiento para alcanzar el nivel ofensivo de otros años (anotan 73,75)”. En eso coincide Ivanovic que tras la cita del viernes requería a su equipo “anotar más de 75 puntos para poder ganar los partidos”. “Hemos luchado bien. Hemos jugado mejor que otros partidos, pero todavía no estamos bien rodados y no jugamos sistemas con automatismo y no tenemos buen timing”, afirmó.

El regreso de su base estrella Wade Baldwin tras completar su baja por paternidad -ante el Milan anotó 14 puntos y dio 4 asistencias aunque, como el resto de sus compañeros, estuvo negado al triple con un 1/7- servirá para ayudar en esta ansiada cohesión. “Es un jugador importante para ellos, se complementa muy bien con Granger y cuando te falta un jugador tan importante lógicamente lo notas. Él tiene un físico esplendoroso, es un gran jugador de pickandroll que además de generar y anotar es capaz de crear para sus compañeros. Estoy seguro de que ellos habrán notado para bien la reincorporación tras su baja”, sopesa el técnico.

Pero la intención del Obra es saltar a la cancha sin complejos, exhibiendo el mismo juego coral, intensidad y orden táctico que encauzó una de las victorias más redondas de los últimos tiempos en Sar hace solo siete días, porque si fue una gran noticia la gran actuación de Laurynas Birutis frente al Fuenlabrada (una puesta en escena que le valió la distinción de Jugador Más Valioso de la Jornada), también lo es hoy la vuelta de su compañero en el juego interior, Henry Ellenson, recuperado ya del esguince de tobillo que obligó a perderse la última cita en Sar. Se avecina partidazo en el Buesa Arena.