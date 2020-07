Baleato recomienda inteligencia y pensar únicamente en ganar

Santiago. Baleato analiza con incertidumbre el Barco que se encontrará el Compostela en las semifinales del play-off de ascenso a Segunda B, el próximo sábado en Balaídos (19.30 horas), aunque en realidad apuesta por fijarse en lo que haga su propio equipo y no jugar en función del rival.

“Hai certa incertidume porque non os vimos xogar desde fai meses”, —opina el mediocentro. Pero “imos ter que ser nós os que fagamos as cousas, non depender do que faga o rival”.

A la hora de imaginar el partido, Baleato cree que “o Barco tentará chegar con vida aos últimos minutos e aí tentar meter un gol”.

De las armas de su oponente cita las transiciones y el balón parado. “Hai que ter moito coidado coas transicións. Son un equipo no que sempre quedan dous os tres xogadores preparando a acción de ataque cando non teñen o balón. Atacan moi rápido, temos que estar ben colocados cando nós teñamos o balón para recuperar cando haxa perda ou cortar as contras”, asegura. “Agardo un partido cerrado, non tan fluido, porque vimos de estar sen competir, e o balón parado vai ser importante”, añade.

Aunque no ve mal el horario del partido, sí cree que “en Vigo ás 19.30 horas vai facer bastante calor”. Sin embargo, no valen las excusas.“Esperemos que non haxa ningunha lesión muscular, que sería o que podería provocar a calor e a deshidratación. Pero non hai queixas, non hai choros”, apunta Baleato, que aporta una clave: “Se somos capaces de que eles corran máis ca nós vai ir ao noso favor”. I.F.