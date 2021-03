Barça: un cúmulo de despropósitos

TORPEZA Hay personas a las que el cargo les viene grande y una de ellas es el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la FEF, Carlos Velasco Carballo que, una vez más, ha demostrado que no está capacitado para presidir a los árbitros al despacharse con unas declaraciones triunfalistas, señalando que en lo que llevamos de temporada los colegiados han cometido, una vez revisadas sus intervenciones con el VAR, solo tres errores manifiestos y puso como ejemplo el reciente del jugador del Atlético de Madrid, Lemar, al que no señalaron un penalti, cuando el propio Velasco Carballo había dicho que no comentaría jugada alguna, lo que acabó haciendo y precisamente en vísperas de su partido con el Real Madrid.