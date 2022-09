Barra de Miño recibe a 137 padeeiros con gañas de impoñerse na Copa Deputación de piragüismo

Ourense. Un total de 137 padeeiros participan este próximo domingo, día 25, na quinta regata da Copa Deputación de Piragüismo, a celebrar en Barra de Miño, no municipio ourensano de Coles. Esta proba está incluída no campionato provincial desta disciplina e organizada polo Club Piragüismo Ourense e a federación galega, ademais de contar co patrocinio da Deputación.

A regata foi presentada na mañá deste venres no Pazo Provincial coa presenza do asesor de Deportes do goberno provincial, Bernardino González; a tenente alcalde de Coles, Susana Rodríguez; e os representantes do club organizador, Mercedes Sánchez e Santiago Carvajales.

A regata pecha a tempada 2021-2022, así como tamén a liga provincial nas categorías prebenxamín, benxamín, alevín, infantil e cadete.

Nesta ocasión incrementouse moito a cifra de participantes nesta regata de piragüismo. Os 137 inscritos, o que supón un 25 por cento máis con respecto á participación do pasado ano, pertenecen a cinco clubs da provincia: Fontefría de Muíños; Fluvial O Barco; Fluvial Avión; Castrelo de Miño; Fluvial Allariz; e Piragüismo Ourense. m.a.