Barreiro, 200 partidos en la élite

El ala pívot gallego Jonathan Barreiro ya es bicentenario en la liga ACB, según recuerdan en la web oficial de una liga de baloncesto que está considerada la mejor del mundo después de la NBA..

Tras debutar en la 2013-14, con solo 17 años, el de Cerceda alcanzará este fin de semana los 200 partidos en Liga Endesa, asentado plenamente en la competición y en un Unicaja en el que ha vuelto a encontrar su sitio.

No es una semana más para Jonathan Barreiro. El jugador, nacido en Cerceda (A Coruña), la empezó el lunes celebrando su 26º cumpleaños y la terminó ayer brindando por sus 200 partidos en Liga Endesa, que cumplió anoche en la cancha del BAXI Manresa.

Seguido muy de cerca por su talento y potencial, Jonathan Barreiro debutó muy pronto en la élite. Ocurrió un 9 de marzo de 2014, con Pablo Laso dandole la alternativa en todo un Real Madrid a la temprana edad de 17 años en la victoria de los blancos frente al Obradoiro por 68-83. En esa misma 2013-14 jugó otro encuentro con los madridistas, anotando su primera canasta acb, un triple, a la semana siguiente frente al UCAM Murcia.

Sin embargo, no fue todo un camino de rosas para el gallego, que tuvo que recuperarse de una lesión que le hizo empezar nuevamente desde abajo, cociéndose a fuego lento en LEB Oro de la mano del Ourense hasta que, tres temporadas después de su debut, el entonces denominado Tecnyconta Zaragoza le diera una nueva oportunidad en la élite.

En aquella 2016-17 disputó 14 partidos con la escuadra maña, con pocos minutos (57) y valoración negativa al final de curso (-16), algo que no le desanimó en su empeño: “Mentalmente das un paso adelante y te haces mucho más fuerte. Con trabajo me veo capacitado para estar. Mis objetivos son ambiciosos, me gustaría tener un papel importante y quiero luchar por ganarme minutos”. Dicho y hecho.

Barreiro fue asentándose poco a poco en Zaragoza, yendo de menos a más hasta conseguir un papel importante en la plantilla y ser uno de los jugadores nacionales más destacados, hasta el punto de llegar a ser internacional con la Selección Española. Sus dos últimas temporadas en Zaragoza fueron las mejores, hasta el punto de promediar 8,7 puntos, 4,2 rebotes y 9,5 de valoración por encuentro en la 2020-21, lo que hizo que el Unicaja apostase por él para su nuevo proyecto.

En Málaga ya suma 48 partidos, contribuyendo al gran momento del equipo en una campaña donde, además de sus virtudes defensivas, roza los mejores porcentajes de su carrera. Su 65,2% en tiros de dos solo está por detrás del 67,2% en la 2019-20 y su 35% en triples acaricia su tope absoluto (35,3%), allá por la temporada 2020-21.

Su bagaje es de 87 victorias y 111 derrotas y su mejor partido fue en la 2020-21, en una victoria zaragozana en Miribilla por 73-96 en la que sumó 22 puntos y 26 valoraciónes, topes personales en Liga Endesa.

También con la elástica del Basket Zaragoza el ala pívot de Cerceda firmó sus mejores registros en rebotes (12) y asistencias (5), mientras que con el Unicaja ha alcanzado nuevos topes en triples (3) recuperaciones (3) y tapones (2).

Con unas medias de 5,5 puntos (70% en tiros libres, 54,6% en tiros de dos y 31,8% en triples), 3,1 rebotes y 5,4 de valoración en estos 199 partidos, a sus 26 años recién cumplidos Jonathan Barreiro apuesta por, al menos, otros 200 partidos en Liga Endesa ACB.

Es habitual en la selección española, con la que se clasificó para el pasado Eurobasket, si bien fue descartado pro Sergio Scariolo a la hora de elegir la docena de jugadores que se llevaba al torneo.

Eso sí, Scariolo,, agradeció su labor y “la predisposición y el trabajo” de los descartados, señalando que hizo “un excelente trabajo”, añadiendo que tanto Miquel Salvó como “ya se han afianzado en la Selección”, señaló en palabras a Efe.