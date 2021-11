Basile, descaro culé desde Italia

No todo es gloria. Al inicio del curso 2010-2011, descubre que el Destino le regala un billete imprevisto del cielo al infierno. Una lesión en el pie izquierdo le lleva al dique seco. Regresa meses después: fuego fugaz, la lesión revive.

De cara al curso 2008-2009, sale Pepe Sánchez y llega un Ricky Rubio de 20 años. Gianluca juega menos, acierta más (40,2 % de eficacia en triples) y ayuda a lograr la Liga en una temporada cuyo viaje europeo naufraga al chocar contra el CSKA Moscú, donde brilla Erazem Lorbek , ese 4-5 esloveno tan amigo del reguetón como de mostrar sus emociones (a diferencia de Gianluca y de Pete Mickeal ). En su ruta por Europa, solo pierden dos partidos y aunque no cazan la ACB (sí la Copa)... arrasan en la Final Four.

No llega un don nadie.

barcelona Xavi Martinez Olivar, compañero periodista que trabajó en el diario deportivo Sport de 1979 a 2020, resume aquí su visión de Basile: “Gianluca Basile, Il Baso, llegó en 2005 al Barça junto a su compatriota Denis Marconato. No fue fácil crecer en aquel equipo dirigido por Ivanovic, que vivió tiempos convulsos... pero por encima de connotaciones globales, se ganó desde el minuto uno el cariño y el respeto de los aficionados. Persona discreta pero de fácil sonrisa, en la pista encarnaba aquello que tanto se valora en un jugador: no regatear el esfuerzo en defensa y ser capaz de ejercer de revulsivo con sus triples imposibles en ataque. Modelo de integración en la nueva sociedad en que vivía, el Palau le adoptó de inmediato y le convirtió en uno de sus faros y sus triples ignorantes encendieron muchas veces las gradas del coliseo azulgrana. Hombre de equipo, capaz de contribuir a hacer vestuario -algo tan fácil de decir y tan difícil de hacer- adquirió el respeto interno de todos y el cariño de unos aficionados para los que nunca tuvo un no. Tras la llegada de Xavi Pascual al banquillo, que junto a Joan Creus en los despachos conformaron un equipo de ensueño, su palmarés se engrosó: sumando dos Ligas ACB, dos Copas del Rey más, dos Supercopas y la Euroliga de París en 2010. Si preguntas hoy en día por Basile a muchos aficionados del Barça le definirían con una expresión italiana: uno di noi (uno de los nuestros). Ni más ni menos”.