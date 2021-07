Beal, baja en los Estados Unidos a causa de la COVID y Love renuncia

Madrid. El escolta Bradley Beal, de Washington Wizards, se cayó de la lista de la selección de los Estados Unidos para los Juegos de Tokio que dan comienzo la semana que viene por los protocolos sanitarios del coronavirus, una situación que provocó, “por precaución”, la cancelación del amistoso ante Australia que se iba a disputar este viernes, aunque se mantiene de momento el que le medirá a España el domingo.

La federación notificó horas antes que Bradley Beal había sido colocado bajo estos protocolos y que no podría “participar en los Juegos Olímpicos de Tokio”, sin confirmar si había dado o no positivo por coronavirus, mientras que el ala-pívot Jerami Grant también estaba en la misma situación, aunque no quedaba descartado.

Además, el ala-pívot Kevin Love anunció su renuncia argumentando que no había alcanzado su mejor forma por una lesión que lo mantuvo alejado de la competición durante una gran parte de la temporada de la NBA. El pívot JaVale McGee y el escolta-alero Keldon Johnson se incorporan al equipo. e. press