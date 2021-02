Benzema, fuera de la convocatoria de Zidane para viajar a Bérgamo

Madrid. El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no viaja a Bérgamo por la pequeña lesión muscular que sufre en el aductor izquierdo y Zinedine Zidane no recupera a ninguno de sus nueve lesionados para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que encara ante el Atalanta con tan solo once jugadores de campo del primer equipo.

Benzema no superó la prueba a la que se sometió ayer y sus sensaciones no fueron del todo positivas como para viajar a Italia y apurar sus opciones de tener minutos mañana ante el Atalanta. Zidane, tras conversar con su jugador y el cuerpo médico, tomó la decisión de dejar en casa al delantero francés.

Se ve obligado el técnico madridista a repetir la misma convocatoria del último encuentro de LaLiga Santander, en Valladolid, con la presencia de hasta seis jugadores del Castilla, al no haber podido recuperar a ninguno de los jugadores que están a un paso de regresar: el belga Eden Hazard, el uruguayo Fede Valverde y el brasileño Rodrygo.

Completan la larga lista de ausencias por lesión para una cita trascendental de la temporada del Real Madrid, Sergio Ramos, los brasileños Marcelo y Militao, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola.

Ferland Mendy, defensa francés del Real Madrid, fue el encargado ayer de advertir del peligro del Atalanta y elogió su juego y la pegada que exhibe en sus partidos. “Tenemos que tener cuidado. No han llegado aquí sin motivo. Sabemos que es un equipo que juega bien y marca muchos goles. Será difícil y creemos que será un muy buen partido. Tendremos que jugar lo mejor que podamos para ganar”, aseguró en una entrevista a la UEFA.

Mendy dedicó elogios a su entrenador, el galo Zinedine Zidane, por el que siente admiración. “Es una leyenda y, para ser honesto, es un honor ser entrenado por él. Cuando te paras frente a él desprende carisma. Es bueno verlo y también hemos hablado de la selección francesa. Me ha dado consejos y me gusta darlo todo en cada partido”.

Precedentes. El Real Madrid les tiene tomada la medida a los equipos italianos en los últimos tiempos. El cuadro blanco ha ganado diez de los once últimos encuentros de la Liga de Campeones, salvo la derrota por 1-3 en la vuelta de cuartos de final ante el Juventus que no le impidió acceder a la final 2017/18 de Cardiff, ya que en la ida había vencido por 0-3. De hecho, ha ganado sus cinco últimos encuentros. No pierde en Italia desde el 5 de mayo de 2015 también ante el Juventus en las semifinales. a.e.