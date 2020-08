Bergantiños: “Tengo la conciencia tranquila, no he hecho nada malo”

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, aseguró, a su salida de dependencias policiales, que tiene la “conciencia tranquila” y así lo manifestó en el interrogatorio al que le sometieron por si pudiera haber cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

“Yo estoy con la conciencia muy tranquila, no he hecho nada malo, he reiterado que no he incitado a nadie a adulterar un resultado”, comentó el centrocampista blanquiazul a los periodistas que aguardaban su salida de la comisaría de Lonzas, en A Coruña. Bergantiños se mostró “muy tranquilo” y explicó que la denuncia ha partido del “departamento de integridad de LaLiga” tras un audio que envió a sus compañeros de equipo en el que les pedía que se presentasen para jugar el partido aplazado de la última jornada de LaLiga SmartBank contra el Fuenlabrada y se refería a ese choque como un “paripé”.

El jugador aclaró que no fue detenido, si bien relató que le abordaron cuando se dirigía a su domicilio tras haber estado en un parque próximo. “Estaba en el parque, al lado de casa, mi mujer estaba con los niños tomando un café en un bar, yo había ido a una entrevista, se vio que timbraron en casa, no había nadie y luego bajaron al parque”, relató el jugador, quien agradeció a los miembros de esa unidad especial de la policía que le trataran “excepcionalmente”.

“Me han explicado todo y, sin más, he venido con toda la tranquilidad del mundo, también a facilitarles el trabajo. Esto es más el ruido que se quiere generar. Aquí viene Bergantiños a hablar, pero en el CSD, RFEF, Liga y AFE todo el mundo se ampara ante siglas y los únicos que ponemos la cara somos los jugadores que no hemos provocado esta situación”, declaró.

El futbolista reconoció que le parece “mal lógicamente” que se filtrara un audio interno que además “tiene un contexto y una trayectoria de todo lo que hemos pasado”. “Es un acto de cobardía sacar cosas internas, pero no puedo buscar mucho más porque estoy convencido que quien fue no va a salir a pedir disculpas ni decirlo”, consideró.

“Tampoco creo que haya dicho nada que no piense todo el mundo y no he hablado con nadie de otros clubes, solo trasladé la intención de jugar, el único objetivo era reclutar a mis compañeros para intentar presentar a un equipo para poder jugar”, insistió Bergantiños que consideró que “es una guerra” que está cogiendo “por medio” a los jugadores del Dépor.

Por su parte, el club emitió un duro comunicado contra LaLiga, a la que ha acusado de ir de farol al haber querido poner el partido con el Fuenlabrada ayer y a la que ha acusado de “seguir embarrando” el campo después de que esta haya presentado la denuncia contra Bergantiños.