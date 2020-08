Birutis ya asume el reto: “El Obra es un gran lugar para mejorar”

Su rostro delata sin pudor sus apenas 22 años y aunque sin duda la comparación chirríe en el cuerpo técnico del Monbus Obradoiro, en su porte, su timidez inicial y hasta en sus gestos recuerda irremediablemente la primera etapa de otro grande como Pustovyi. Está llamado a hacer cosas importantes, a crecer en lo técnico, en lo táctico y en lo físico y es consciente de que Santiago es el destino ideal para hacerlo, porque en apenas una semana y media ya de trabajo, cuando se le pregunta sobre lo que más le está llamando la atención, asume sin dudar que “la intensidad de los entrenamientos”.

Laurynas Birutis abrió ayer en las instalaciones del Hospital HM Rosaleda, centro médico oficial del club, la ronda de presentaciones del proyecto 2020/21 cuando aún faltan por llegar a la ciudad cuatro de las seis caras nuevas. Flanqueado por Rafael Silva, miembro del consejo de administración, y el director general del club, José Luis Mateo, el pívot lituano se presento con un “buenos días” en español antes de reconocer que pese a la diferente afectación de la pandemia en su país con respecto a España, no dudó en coger las maletas para afrontar su primera experiencia fuera de Lituania. “Aquí recomiendan estar más en casa, pasar menos tiempo en restaurantes y simplemente concentrarnos en ir a entrenar. A pesar de esto, no fue difícil tomar la decisión de venir, quise coger la oportunidad que el club me ofreció para unirme y jugar en la Liga Endesa”, confesó.

No se arrepiente del cambio, insiste en que “estos primeros días están siendo muy buenos”, con “entrenamientos intensos”. “Si tuviese que destacar algo es esta intensidad porque es mucho más alta de la que estoy acostumbrado en Lituania”, asume y añade: “El personal del club me está dando todas las facilidades del mundo para adaptarme y mis compañeros de trabajo están haciendo todo lo posible para ayudarme y hacerme sentir como en casa. Aún no he curioseado mucho por la ciudad, pero lo poco que he visto me está gustando”.

Asegura el ex del Prienai CBet que en su primera conversación con el técnico Moncho Fernández “no me especificó qué tendré o no que hacer”, pero tiene claro “que tendré que ganarme cada minuto de juego, dar lo mejor de mí y hacer todo lo que el equipo necesite”. “Soy un jugador grande. Podré proteger la zona, bloquear, hacerme con el mayor número de rebotes posibles, jugar pick and roll y aportar energía al equipo”, enumera.

El joven 5 lituano no es ajeno a la fama del Obra en cuanto al crecimiento individual de los jugadores que pasan por Sar, y está convencido de que podrá añadir su nombre a esta lista. “Sé que han venido mucho pívots que aquí han podido dar lo mejor de sí mismos, mejorar y llegar a lo más alto. Mi objetivo es aprender lo máximo posible de mis entrenadores y ser como ellos. El Obradoiro es un gran lugar para mejorar. Hay un gran cuerpo técnico trabajando duro detrás. Creo que formaremos un buen grupo esta temporada”, valoró.