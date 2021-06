Bo papel de Guillermo García e Raúl Casalderrey na crono do Nacional

Santiago. Galicia abriu os Campionatos de España de Estrada 2021 na provincia de Alicante cunha dobre representación na proba contra o reloxo individual na categoría sub-23 na que Guillermo García asinou un 14.º mellor rexistro e Raúl Casalderrey, o 15.º.

Trinta corredores tomaron a saída no percorrido de 24,6 quilómetros. No punto intermedio (km 12,5) os dous galegos marcaron un rexistro de 16 minutos e 47 segundos, unha igualdade que non se mantivo na liña de meta, onde García detivo o reloxo en 33:42 e Casalderrey, en 33:52. Igor Arrieta (Navarra) fíxose co título sendo o único participante que baixou da barreira dos 32 minutos (31:57).

García e Casalderrey volverán competir este sábado na carreira en liña (dende as 16.30 horas) e compartirán equipo con Alejandro Paz, Manuel Rodríguez, José Carlos Trillo, Yago Lorenzo, Ángel Maneiro e Andrés Taboada. Esta proba de fondo en La Nucía terá un percorrido de 133,4 km. No trazado destaca o Alto de Turrón Duro, un porto de case 5 km de lonxitude cun desnivel medio do 8,1% que se ascender en tres ocasións.

Éxito do Rías Baixas. Noel Martín non baixa dos grandes podios e, seis días despois de proclamarse campión do mundo de tándem en Portugal, o ciclista abulense que milita no Vigo-Rías Baixas acadou en Busot (Alicante) a medalla de plata Élite na contrarreloxo individual (CRI) do Campionato de España.

Este é o segundo metal que logra na súa historia a entidade que preside José Luis Chamorro na gran cita nacional do ciclismo en estrada. ecg