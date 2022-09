Borja Iglesias se siente afortunado en una selección “con las ideas claras”

El santiagués Borja Iglesias, delantero del Real Betis, agradeció el elogio del seleccionador Luis Enrique a su forma de comportarse en los terrenos de juego y admitió que su filosofía es intentar divertirse en el campo porque se definió como “un afortunado”. “Intento divertirme en el campo, le agradezco al míster que lo diga porque en momentos de mi carrera hay gente a la que no le gustó demasiado porque creía que no me lo tomaba en serio. Soy un afortunado y hay que disfrutarlo viviendo la vida de esa manera. Soy feliz en líneas generales y lo intento demostrar porque me sale”, dijo en rueda de prensa.

Feliz por la llamada de la selección, Borja quiere disfrutar cada momento sin pensar en nada que no sea la opción de debutar ante Suiza o Portugal en la Liga de Naciones.

“A día de hoy me veo aquí, veremos lo que sucede en el futuro. Quiero disfrutar el momento, intentar aportar y aprender. Queda mucho para el Mundial todavía y hay muchos jugadores que quieren estar. Voy a poner todo de mi parte para sumar y ser una posibilidad”, aseguró.

“No me planteo demasiado nada que no sea centrarme en lo mío, trabajar para demostrar al seleccionador que puedo ser una opción. Mis primeros días están siendo muy buenos, cuando vienes por primera vez te imaginas unas cosas y está todo por encima de lo que me había imaginado. Es un grupo fantástico, muy sano y alegre, la gente es súper cercana y me siento muy cómodo. Lo ponen muy sencillo a los nuevos”, agregó.

Dentro del grupo Borja Iglesias resaltó la figura del capitán Sergio Busquets. “Busi tiene un papel fundamental en el bienestar del grupo, lo hace sin esfuerzo, con total naturalidad, él es así y es un lujo poder estar con él”.

El momento es doblemente especial para Borja Iglesias ya que su debut se puede producir en La Romareda, un estadio del que guarda muy buenos recuerdos, y en una ciudad como Zaragoza donde se reencontrará con antiguos amigos.

“Es un honor poder volver allí y disfrutar de esta experiencia junto a la gente de Zaragoza. Seguro que voy a vivir momentos emotivos y muy bonitos. Les estoy agradecido porque no solo allí, sino después de irme me han demostrado cariño”, reconoció el compostelano.

“He progresado en distintos aspectos del juego a nivel mental, de madurez, tras pasar por distintas ciudades y clubes. En Zaragoza viví mi primera etapa a nivel profesional y fue muy enriquecedora”, añadió.

Confesó el delantero que no tiene nada pensado para la celebración si lograse marcar algún gol. “Estoy fluyendo, disfrutando el momento. Siempre lo he vivido así y es la forma que tengo de afrontarlo”.

“Estoy contento por estar aquí. He hablado con Luis Enrique y me pide lo que a todos en esa posición, la idea del equipo es muy clara y con mis características puedo aportar cosas que tiene claras. No me siento examinado, es una oportunidad de mostrar de cerca lo que puedo hacer y aportar lo mío al grupo”.

El delantero del Betis destacó, durante su primera rueda de prensa como internacional español, la importancia que ha tenido su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, clave para que con 29 años alcance el sueño de llegar a la selección.

“La realidad es que Manuel ha sido muy importante y le estoy muy agradecido. Llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil, los primeros meses participé menos de lo que me gustaría pero me ayudó a recuperar el nivel que creo que es el mío”, afirmó desde Las Rozas.

“En los primeros momentos, que fuese duro me hizo crecer, dar pasos adelante y me ha dado confianza cuando me lo he ganado. Estoy muy agradecido, estoy creciendo con él y es un gran entrenador”, añadió sobre la figura del técnico del Betis.

Preguntado por las diferencias y similitudes de Pellegrini y el seleccionador Luis Enrique Martínez, el delantero Borja Iglesias resaltó la diferencia en la forma de comunicar de ambos.

“Son muy buenos los dos, pero muy distintos, Manuel es un entrenador muy tranquilo con facilidad para explicar las cosas y convencerte de ellas, Luis Enrique igual pero es más nervioso, te transmite con más intensidad. Tienen puntos en común en ideas de juego ofensivas, pero son distintos. Cada uno es especial porque es como es”.