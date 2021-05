Borja Rey salva el último punto del Compostela en Segunda B

··· Al término del encuentro Yago Iglesias se pronunció sobre su posible continuidad: “Non sei se foi o último partido para min como adestrador do Compos. Despois de cinco anos ese día está cada vez máis preto e si é certo que pode selo. A próxima semana sentaremos co club e valoraremos se hai unha sexta tempada ou non, pero hai aspectos que teñen que ver co desgaste de todo este tempo e cos obxectivos cumpridos que me fan estar moi satisfeito. Imos ver cal e o seguinte paso que quere dar o club e a partir de aí verase”.

··· El técnico del cuadro compostelanista puso una calificación de “notable alto” a la temporada del equipo.