Bouwman compra el combo ‘etapa+montaña’ en el Giro

El ciclista neerlandés Koen Bouwman (Jumbo-Visma) se impuso ayer en la séptima etapa del Giro de Italia, disputada entre Diamante y Potenza sobre 196 kilómetros, al ser el más fuerte en una fuga de lujo que llegó con potencia a la meta, en una etapa sin descanso y llena de cotas en la que no hubo movimiento entre los primeros de la general.

La rampa final de 350 metros en Potenza exigía su traducción al castellano; energía. Y quien más la tuvo, quien más potencia tuvo en sus piernas pese al desgaste previo en esta dura etapa, fue un Bouwman que sacó de punto a Bauke Mollema (Trek-Segafredo) y a Davide Formolo (UAE Team Emirates) tras la ayuda de su compañero Tom Dumoulin.

Por detrás, en el grupo de favoritos, no hubo ataques en ninguna de las cotas, tampoco en el duro ascenso de la Montagna Grande di Viggiano –a 60 kilómetros de meta–. Eso sí, hubo cierta incertidumbre ya que, en algún momento de la etapa, el propio Koen Bouwman y hasta Bauke Mollema soñaron con la ‘maglia rosa’ que sigue llevando el español Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

Fue lo más tedioso en esta etapa. El Trek-Segafredo metió delante a Bauke Mollema buscando la etapa y el reengancharle para la general, y atrás tiraba controlando la ‘maglia rosa’ de Juan Pedro López , y la retuvo. La etapa no cayó, pero el neerlandés ganó 14 puestos y está ahora a 2:43. Y es que el grupo de favoritos entró a 2:59 de Bouwman, así que el veterano neerlandés les ganó 2:57 en meta, siendo mayor el recorto sumando los bonus.

Pero no fue el neerlandés más contento en esta etapa. Se la jugaron tres de ellos, contra el italiano Davide Formolo –que corría en casa pero no pudo celebrar nada–. Quien más gozoso salió de Potenza fue Bouwman, ya que además de lograr la etapa (su segunda victoria profesional con 28 años) se llevó la ‘maglia azzurra’ de la montaña. Un combo que compró con esfuerzo y esprintando en cada puerto y en cada volata, incluida la meta.

‘Juanpe’ López, que sigue líder del Giro de Italia por cuarta jornada consecutiva, reconoció que fue “un día difícil para mantener” la ‘maglia rosa’ por el perfil montañoso de la séptima etapa de competición. “Ha sido un día difícil para mantener el maillot pero he dado mi cien por cien para retenerlo. Tuve un mal momento al principio con un pinchazo pero mis compañeros me ayudaron y lo dieron todo”, afirmó el ciclista sevillano. “Era un escenario bueno, no teníamos que tirar detrás, pero al final no se pudo ganar”, concluyó.

Juan Pedro López sigue liderando la clasificación general por delante del alemán Lennard Känma, a 38 segundos. Tercero es el estonio Rein Taaramäe (Intermarché) a 58, cuarto el británico Simon Yates a 1:42 y quinto el belga Mauri Vansevenant a 1:47.

Por su parte, Koen Bouwman, el ganador de la etapa, dijo que no puede describir lo que siente tras levantar los brazos como ganador en Potenza, dónde se proclamó vencedor tras una fuga de 122 kilómetros que fueron el reflejo de la “confianza” que tuvo durante la jornada. “Me sentí muy bien en los últimos metros. Ataqué al final para no tener problemas porque tenia confianza en poder ganar, como al final ocurrió”, dijo Bouwman, al llegar a meta.

Hoy, siguiendo a modo de clásica, Nápoles acogerá la salida y la llegada de una etapa de 153 kilómetros que será “corta e intensa”. Tras salir de la ciudad napolitana, se entrará en un circuito de 19 kilómetros entre Bacoli y el Monte di Procida para darle cinco vueltas y regresar a Nápoles para el esprint final.

Caída y retirada de Sergio Samitier. El español Sergio Samitier se retiró este viernes del Giro de Italia, durante la séptima etapa, al sufrir una caída en la que se golpeó la cabeza, según informó el equipo Movistar. Samitier, de 26 años, sufrió una caída en la que se golpeó la cara y se produjo heridas no graves, que descartan una lesión, aunque no continuará compitiendo en el Giro, señaló el Movistar.