Braydon Hobbs se ve “afortunado de jugar para Moncho”

Es un fichaje anhelado y perseguido durante mucho tiempo por el Monbus Obradoiro, que hasta este verano no había logrado convencer a Braydon Hobbs de cambiar los pabellones de la Bundesliga alemana por los de la Liga Endesa, por eso la unión parece destinada a resultar exitosa para ambas partes. Si en Sar cunde la satisfacción por atar a un viejo objeto de deseo, el base estadounidense de 32 años también irradia ilusión ante una aventura nueva y diferente para él.

Así se desprende de sus primeras declaraciones tras firmar por dos años con el Obra, facilitadas por la propia entidad. Hobbs preguntó referencias al exobradoirista Andreas Obst, al que se enfrentó en numerosas ocasiones en la Bundesliga aunque no llegaron a compartir vestuario, y el alero germano recién reclutado por el Bayern de Múnich ejerció de perfecto embajador: “Hablé con él sobre su etapa en Santiago y me explicó qué puedo esperar y qué me encontraré. Andi disfrutó muchísimo estando en Santiago (en la temporada 2018/19), así que estoy deseando llegar y conocer todo”.

Como es habitual, en el proceso de reclutamiento que sigue el Obradoiro también las palabras de Moncho Fernández tienen un papel fundamental. La conversación de Hobbs con el técnico de Pontepedriña resultó muy productiva. “También tuve la oportunidad de charlar con Moncho y me habló de la filosofía del equipo y club, y de la ciudad. Me encanta el hecho de que lleve tanto tiempo como primer entrenador en Santiago. Eso siempre es buena señal. He escuchado grandes cosas sobre él, así que me considero afortunado de poder jugar en su equipo”, subraya el veterano base.

UN RETO. Hobbs llega con una trayectoria importante en el baloncesto alemán, país en el que ha jugado desde 2014 (Nürnberg, Giessen, Ulm, Bayern y Oldenburg), además de exhibir su talento y su liderazgo incluso en competiciones continentales como la Euroliga o la Eurocup, pero no duda de que firmar dos años por el Obra es el paso correcto en el punto actual de su carrera deportiva. Aunque vistió la camiseta del Cáceres en LEB Oro (temporada 2012/13), debutar en la Liga Endesa supone otro desafío atractivo para él.

“Me decidí por el Obra porque he escuchado grandes cosas sobre este club. Además, la Liga Endesa es una de las más respetadas de Europa y me encanta el estilo de juego. Estoy muy emocionado por empezar ya mi primera experiencia en esta Liga. Cada partido será extremadamente difícil, pero espero con muchas ganas este reto”, proclama el base al club de la capital gallega.

Su rol principal es el de director de juego, con una habilidad sobresaliente para elegir la mejor opción en cada ataque, pero su tiro y su versatilidad también son armas que espera poner a disposición del Obra, donde confía en ejercer un rol importante. “Creo que podré aportar mi liderazgo al equipo. También puedo contribuir con mi juego, involucrando a todos mis compañeros. Creo que el equipo me puede ayudar a entender mejor esta Liga y los entresijos del baloncesto español”, subraya Hobbs.

Uno de sus grandes deseos es ver la Caldeira en su máxima expresión, llena de aficionados. “He buscado información y he visto que es increíble jugar para ellos. Ojalá podamos tener el pabellón lleno, con todos ellos apoyándonos, y que sea diferente a la temporada pasada”, sentencia el primer fichaje del Obra.